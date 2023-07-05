سياسة
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اتهامات متبادلة.. الكرملين: نتخذ تدابير للتصدّي لتهديد أوكراني في زابوريجيا
قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن تهديداً بنوع من التخريب الأوكراني لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا الخاضعة لسيطرة روسيا يشكل خطراً كبيراً، لذلك تُتّخذ الإجراءات اللازمة للتصدي للأمر.
اتهامات متبادلة.. الكرملين: نتخذ تدابير للتصدّي لتهديد أوكراني في زابوريجيا
قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن تبعات أي تخريب للمحطة النووية قد تكون كارثية. / صورة: AP
5 يوليو 2023

قال الكرملين، الأربعاء، إن تهديداً بنوع من التخريب الأوكراني لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية بجنوب أوكرانيا الخاضعة لسيطرة روسيا يشكل خطراً كبيراً لذلك تُتّخذ الإجراءات اللازمة للتصدي للأمر.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات، الثلاثاء، فيما يتعلق بتخطيط شن هجوم على أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن تبعات أي تخريب للمحطة النووية قد تكون كارثية.

وقال بيسكوف "الوضع يشوبه حالة من التوتر الشديد لأن هناك بالفعل تهديداً بنوع من التخريب من جانب نظام كييف، وقد يسفر ذلك عن عواقب قد تكون كارثية".

وتابع قائلاً "أوضح نظام كييف مراراً استعداده لفعل أي شيء، لذلك تُتّخذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التهديد".

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية العام الماضي بعد فترة وجيزة من تأجّج ما تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

ومنذئذ، تبادل الطرفان باستمرار الاتهامات بقصف مناطق محيطة بالمحطة والمخاطرة بإحداث كارثة نووية كبرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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