سياسة
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وزير الخارجية التركي يستنكر استفزازات إسرائيل "المتطرّفة" في المسجد الأقصى
شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة دعم الجميع للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، والقائمة جنباً إلى جنب مع إسرائيل وفق حدود عام 1967.
وزير الخارجية التركي يستنكر استفزازات إسرائيل "المتطرّفة" في المسجد الأقصى
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو. / صورة: AA
5 يوليو 2023

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل تواصل ممارساتها الأحادية من دون إبطاء، مؤكداً أن "الاستفزازات المتطرّفة من الجانب الإسرائيلي ضد مكانة وقدسية الحرم الشريف (المسجد الأقصى) لا يمكن القبول بها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وشدّد على ضرورة دعم الجميع للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، والقائمة جنباً إلى جنب مع إسرائيل وفق حدود عام 1967، مضيفاً القول: "هذه هي الصيغة الوحيدة الصالحة للسلام في الشرق الأوسط".

ولفت فيدان إلى أهمية أن تأخذ فلسطين مكانتها بوصفها عضواً متساوياً وذا سيادة في المجتمع الدولي في أقرب وقت ممكن.

وتطرق فيدان خلال حديثه إلى الكراهية المتصاعدة ضد المسلمين وذوي الأصول الإفريقية والآسيوية واليهود واللاجئين، التي بلغت مستوى غير مسبوق.

وأوضح أن الاعتداءات على المسلمين، ولا سيما في أوروبا، كادت تتحول إلى وباء.

وأشار إلى حادثة حرق المصحف الشريف أول أيام عيد الأضحى في العاصمة السويدية ستوكهولم، مشدداً "أن السماح بالقيام بذلك بذريعة حرية التعبير إهانة صارخة لمليارات البشر".

وحول الحرب الروسية الأوكرانية ذكر فيدان أن تركيا تعمل منذ اليوم الأول للحرب من أجل سلام عادل عبر المفاوضات الدبلوماسية.

وتابع: "تمكنت تركيا من تسهيل مناقشة جميع القضايا المهمة، والأهم من ذلك أننا منعنا أزمة غذاء عالمية من خلال مبادرة الحبوب في البحر الأسود عبر عقد لقاءات بين أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة".

وشدّد على أن الحل السلمي للنزاعات سيبقى على رأس جدول أعمال تركيا من خلال قيادة مبادرات مثل الوساطة من أجل السلام.

وأردف: "تؤمن تركيا إيماناً راسخاً بأن تعدّدية الأطراف الفعالة هي المفتاح لمعالجة الجور في العالم".

ودعا فيدان إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي بتمثيل أكثر عدلاً وفعالية أعلى كفاءةً، ليتمكن من التعامل مع القضايا التي تهمّ البشرية جمعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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