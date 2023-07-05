قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن بلاده تشعر "بقلق بالغ حيال الاتجاه الفرنسي المتزايد نحو الاستعمار الجديد"، مشدّداً على ضرورة "مكافحة هذا الإرث المخزي من الماضي وأن تسهم في القضاء عليه بالكامل".

جاء ذلك، الأربعاء، في كلمة لعلييف خلال الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأضاف علييف "الأراضي التي تديرها فرنسا خارج أوروبا هي بقايا سيئة للإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية".

وأكّد الرئيس الأذربيجاني أنه يتعيّن على فرنسا "الاعتذار عن ماضيها الاستعماري وجرائمها الاستعمارية الدموية وأعمال الإبادة الجماعية ضد الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى".

وعلى صعيد آخر، أكّد علييف أهمية الانتصار التاريخي لأذربيجان على الاحتلال الأرميني لإقليم قره باغ بعد استمراره 30 عاماً.

وقال: “ارتكبت أرمينيا إبادة جماعية في مدينة خوجالي عام 1992 قُتل فيها بوحشية 613 أذربيجانياً، بينهم 106 من النساء و63 طفلاً، لمجرد هويتهم العرقية“.

وتضم "حركة عدم الانحياز" التي تأسست عام 1961 من دول لم ترغب في التحالف مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، 120 عضواً حالياً، إلى جانب 17 دولة بصفة مراقب، بينما تشارك تركيا في قممها، بصفة "ضيف" منذ عام 2006، رغم عدم عضويتها.

وعقدت آخر قمة لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو عام 2019، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.