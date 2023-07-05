سياسة
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احتجاجات متواصلة في عموم فرنسا وتهمٌ بالعنصرية تلاحق رئيس كتلة برلمانية
صرّح متحدث الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، بأن أكثر من 500 منطقة في البلاد شهدت أعمال عنف إثر مقتل الشاب "نائل" برصاص الشرطة. بينما اتُّهم رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي بالإدلاء بتصريحات "عنصرية فجّة" تجاه فرنسيين من أصول مهاجرة.
احتجاجات متواصلة في عموم فرنسا وتهمٌ بالعنصرية تلاحق رئيس كتلة برلمانية
فرنسا.. احتجاجات متواصلة في عموم البلاد وبرلماني متهم بالعنصرية. / صورة: Reuters
5 يوليو 2023

اتُّهم رئيس كتلة يمينية في مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، بالإدلاء بتصريحات "عنصرية فجّة" بعد قوله إنّ الشبّان الذين شاركوا في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي والذين ينحدر بعضهم من أصول مهاجرة "رجعوا إلى أصولهم العرقية".

وأدلى رئيس كتلة حزب الجمهوريين في مجلس الشيوخ برونو روتايو بهذه التصريحات لإذاعة "فرانس انفو" في معرض تعليقه على أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل الشاب نائل م. (17 عاماً) برصاص شرطي.

وقال روتايو إنّ هؤلاء الشبّان "هم حتماً فرنسيون، لكنّهم فرنسيون على بطاقة الهوية، ولسوء الحظ فبالنسبة للجيلين الثاني والثالث (من المهاجرين)، هناك ما يشبه العودة إلى أصولهم العرقية".

وأثارت أعمال الشغب هذه دعوات لتشديد القيود على الهجرة، بينما أكّد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمام البرلمان الثلاثاء أنّ 90% من الذين أُوقفوا هم مواطنون فرنسيون.

وانتقد روتايو أيضاً خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتسريع دفع الأموال للسلطات المحلية للمساعدة في إعادة بناء ما تحطّم من ممتلكات عامّة، قائلاً إنّ هذه المنشآت أُحرقت على أيدي "متوحشين".

وأضاف "هذه ضربة مزدوجة للشعب الفرنسي: لقد دفعنا ثمن بناء هذه المنشآت، والآن يتعيّن علينا أن نعيد بناءها لأن هؤلاء المتوحشين أضرموا النار فيها".

ولقيت تصريحاته تنديداً من النواب إذ قالت النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة نواب حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الجمعية الوطنية إنّ تصريحات روتايو تنمّ عن "عنصرية فجّة".

بدورها قالت النائبة كليمانتين أوتان إنّ "هؤلاء الناس الذين ينضحون عنصرية يتجرّؤون على إعطاء دروس حول السلوك الجمهوري الجيّد".

أعمال عنف في أكثر من 500 منطقة

على صعيد آخر، صرّح متحدث الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، بأن أكثر من 500 منطقة في البلاد شهدت أعمال عنف إثر مقتل الشاب "نائل" برصاص الشرطة قبل أسبوع.

وأوضح فيران في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، عقب اجتماع للحكومة، أنه من غير الممكن قبول أعمال العنف الجارية في البلاد.

وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدةً لتحقيق العدالة واستعادة النظام العام، مشيراً إلى أن 45 ألف شرطي يعملون حالياً من أجل السيطرة على الوضع في عموم البلاد.

ولفت متحدث الحكومة إلى اعتقال قوات الأمن والشرطة 366 شخصاً خلال أحداث العنف التي اندلعت في عموم البلاد منذ 27 يونيو/حزيران الماضي.

وتشهد فرنسا منذ أسبوع غضباً واسعاً واحتجاجات تخللتها أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة تنديداً بمقتل الشاب نائل برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، بذريعة عدم امتثاله لدورية مرورية في ضاحية نانتير غرب العاصمة باريس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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