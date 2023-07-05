قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، إن باحثة من مواطنيه اختُطِفت في العراق على أيدي "مليشيا شيعية".

وأوضح المكتب في بيان نقلته هيئة البث الرسمية، أن "إليزابيث تسوركوف وهي مواطنة إسرائيلية-روسية، مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وهي محتجزة كرهينة لدى مليشيات شيعية".

وقال إن "تسوركوف لا تزال حية، وإسرائيل تعتبر العراق مسؤولاً عن مصيرها وسلامتها".

ووفقاً للبيان، فإن "تسوركوف زارت العراق مستخدمة جواز سفرها الروسي، وبمبادرة منها للحصول على أطروحة دكتوراه وبحث أكاديمي تعدّه بجامعة برينستون في الولايات المتحدة".

وحسب قناة "كان" (رسمية) فإن "تسوركوف مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي ومعروفة كباحثة في الشؤون السورية ومعلقة على شؤون الحرب الأهلية التي اندلعت هناك في عام 2011، ودخلت بجواز سفرها الروسي".

وأضافت القناة، أن "موقع Cardle الإلكتروني سبق وتحدث عن باحثة إسرائيلية اختفت في مارس/آذار الماضي في بغداد خلال زيارة أجرتها للعراق، وحالياً لا يُعرف مكان وجودها".

وأردفت بأن الموقع "نقل شائعات عن اختفائها خلال زيارة لمدينة البصرة جنوبي العراق، إلا أنه وحسب المعلومات التي وصلت إليه، فقد اختُطِفت من منزل في حي الكرادة ببغداد في 26 مارس".

ونقلت عن "مسؤولين أمنيين عراقيين رفيعي المستوى قولهم للموقع إن خاطفي تسوركوف كانوا يرتدون الزي الرسمي لأجهزة الأمن العراقية".

وزادت القناة بأن "تسوركوف وصلت إقليم شمال العراق أولاً، قبل توجهها إلى بغداد، لكن السفارة الروسية في العاصمة العراقية قالت للموقع إنها لا تملك أي معلومات تتعلق بالباحثة، لا فيما يتعلق بجنسيتها ولا بما حدث لها في العراق".