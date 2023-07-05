سياسة
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الولايات المتحدة.. جهاز الخدمة السرية يعثر على كوكايين في البيت الأبيض
أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الأربعاء، أنّ بودرة بيضاء عُثر عليها في البيت الأبيض واستدعت استنفاراً أمنياً قصير الأمد تبيّن أنّها كوكايين. وأثار العثور على المسحوق الأبيض تكهّنات في وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هوية الشخص الذي خلّفها وراءه.
الولايات المتحدة.. جهاز الخدمة السرية يعثر على كوكايين في البيت الأبيض
عُثر على البودرة في الجناح الغربي الأحد وقد كان التعامل مع الأمر على أنّه خطر محتمل استدعى عملية إجلاء قصيرة الأمد. / صورة: Reuters
5 يوليو 2023

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الأربعاء، أنّ بودرة بيضاء عُثر عليها في البيت الأبيض واستدعت استنفاراً أمنياً قصير الأمد تبيّن أنّها كوكايين.

وعُثر على البودرة في الجناح الغربي الأحد وقد كان التعامل مع الأمر على أنّه خطر محتمل استدعى عملية إجلاء قصيرة الأمد.

وكان تحليل أولي للمادة أجراه جهاز الإطفاء في العاصمة واشنطن خلص إلى أنّ المادة هي كوكايين على ما يبدو وليست خطراً من نوع ما أو هجوماً معيّناً.

وأثار العثور على المسحوق الأبيض تكهّنات في وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هوية الشخص الذي خلّفها وراءه.

وكان الرئيس جو بايدن وعائلته خارج البيت الأبيض طوال نهاية الأسبوع.

وقال أنتوني غوليلمي المتحدّث باسم جهاز الخدمة السرية الذي يتولّى حماية البيت الأبيض إنّه "تأكّد للتوّ أنّ المادة التي عثر عليها هي كوكايين، وتحقيقنا جار".

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فقد عثر على مادة الكوكايين في الطابق الأرضي للجناح الغربي الذي يضم المكتب البيضاوي ومنشآت أساسية أخرى.

وأشارت تقارير إلى أنّ المادة عُثر عليها في منطقة تُبلغ فيها المجموعات التي تزور المقرّ الرئاسي وجوب ترك هواتفهم بها لدواع أمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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