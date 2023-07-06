أعلن رئيس بلدية "لفيف" غرب أوكرانيا، الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة صاروخية روسية على مبنى سكني في المدينة.

وكتب رئيس البلدية أندريه سادوفيي على قناته في تلغرام "حالياً هناك ثلاثة قتلى"، بعدما أفاد في فيديو عن وقوع "ثمانية جرحى" وتضرر "العديد من الشقق".

وأوضح سادوفيي أن أجهزة الإسعاف تعمل في الموقع و"قد يكون هناك المزيد من الناس تحت الأنقاض".

وقال رئيس الإدارة المحلية ماكسيم كوزيتسكي على تلغرام إن روسيا نفذت "قصفاً مباشراً على مبنى سكني".

وسبق أن تعرّضت لفيف الواقعة على بعد مئات الكيلومترات عن جبهة القتال الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية، لهجمات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

روايات متضاربة عن المعارك قرب باخموت

في سياق آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها شنت هجوماً على ثلاث مجموعات تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة باخموت، في الوقت الذي قالت فيه كييف إن قواتها تمنع الروس من التحرك في المدينة أو مغادرتها.

وأشارت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إلى وقوع قتال عنيف إلى الشمال من المدينة حول بلدة ليمان التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها أواخر العام الماضي.

واعترفت ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، في تصريحات بثها التلفزيون الوطني، بأن قوات كييف سيطرت على مناطق صغيرة فقط من باخموت بعد استيلاء روسيا على المدينة في مايو/أيار.

وقالت "إذا كنا نتحدث عن باخموت نفسها، فإن العدو يجد نفسه عملياً في فخ".

وأضافت "إنهم يسيطرون على الجزء الأكبر من المدينة ونحن نسيطر فقط على الجنوب الغربي. لكنهم لا يستطيعون التحرك في المدينة. قواتنا لن تسمح لهم بذلك ومن الناحية العملية لا يمكنهم المغادرة. لن تسمح قواتنا بذلك".

وتابعت ماليار قائلة إن القوات الأوكرانية تحقق بعض المكاسب جنوبي باخموت، ولكن من السابق لأوانه وصف ذلك بأنه تقدّم، مضيفة أن معارك عنيفة تدور في مناطق إلى الشمال من المدينة.

وذكرت أن القوات الروسية تحاول التقدم بالقرب من ليمان لكنها لم تسيطر على أي أراض في أي اتجاه.