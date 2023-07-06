سياسة
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فرنسا.. شهادات تكشف مشاركة جنود "مشاة البحرية" بقمع الاحتجاجات
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية الأربعاء، أن وحدة "فورفوسكو" البحرية المتمركزة في مدينة لوريان، فتحت تحقيقاً في مزاعم مشاركة جنود خارج الخدمة في قمع المتظاهرين والمحتجين بالمدينة.
فرنسا.. شهادات تكشف مشاركة جنود "مشاة البحرية" بقمع الاحتجاجات
مزاعم حول مشاركة "مشاة البحرية" في قمع الاحتجاجات / صورة: AFP
6 يوليو 2023

أعلنت قوات البحرية الفرنسية، الخميس، فتح تحقيق في مزاعم حول مشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية في قمع مثيري الشغب في مدينة لوريان الغربية التي تضم قاعدة عسكرية كبيرة.

وكانت صحيفة "لو تيليغرام" المحلية قد نشرت صوراً لأفراد ملثمين من "مجموعات مناهضي الشغب" كما تسمى، وهم يقومون بصدّ مرتكبي أعمال الشغب وضربهم في المدينة ليل الجمعة الماضية.

وقال شاب فرنسي يبلغ 25 عاماً لصحيفة "ويست فرانس" إنه عضو في القوات المسلحة وتدخّل لدعم الشرطة مع نحو 30 من زملائه كي "لا يتركوا البلد يحترق".

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن وحدة "فورفوسكو" البحرية المتمركزة في لوريان "فتحت تحقيقاً بدأ يأخذ مجراه. وحتى معرفة النتائج لن يكون هناك تعليق آخر".

وقال فابريس لوهير رئيس بلدية لوريان لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لم يتمكن من الحصول على معلومات مؤكدة حول ما حدث، لكنه قال إنه "رأى أشخاصاً ملثمين. اعتقدنا أنهم من مثيري الشغب".

وأضاف "المهم بالنسبة لي هو ما تقوله فورفوسكو"، مشيراً إلى قلقه بشأن تأثير الحادث في سمعة مدينته.

وألقت السلطات الفرنسية القبض على أكثر من 3500 شخص خلال الأسبوع الماضي في أسوأ أعمال شغب تشهدها مدن فرنسا منذ عام 2005. واندلعت شرارة الاضطرابات بعد قتل شرطي لشاب فرنسي من أصل جزائري خلال عملية تدقيق مروري.

وامتدت الاضطرابات من المناطق الفقيرة في باريس إلى عشرات المناطق الأخرى، إذ كانت أعداد مجموعات المحتجين تطغى أحياناً على أفراد الشرطة.

وأدى الحادث وأعمال الشغب إلى إطلاق نقاش حاد حول دور العنصرية والهجرة والفقر في تقويض النظام العام.

وقال ستيفان كالينبيرغر المدعي العام في لوريان الأربعاء إنه لم يطلق أي تحقيق في غياب شكاوى قانونية أو أي "عنصر ملموس أو موضوعي".

وألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص في لوريان ليل الجمعة.

ونقلت "لو تيليغرام" نهاية الأسبوع عن ضابط شرطة لم تذكر اسمه قوله إن الضباط سمحوا في البداية لمجموعات "مناهضي الشغب" بالتدخل "لأن ذلك كان يساعدنا"، قبل أن يدركوا "أنهم كانوا يقومون بذلك بقوة قليلاً".

وأضافت الصحيفة أن شاهد عيان ذكر أن الرجال وصفوا أنفسهم بأنهم "وطنيون".

وحسب موقع وزارة الدفاع على الإنترنت، تتألف "فورفوسكو" من رماة سلاح البحرية وقوات خاصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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