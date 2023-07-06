قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السويد اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح من خلال إجراء تغييرات في تشريعات مكافحة الإرهاب، "لكن مواصلة أنصار تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه إقامة التظاهرات التي تشيد بالإرهاب أفسدت الخطوات المتخذة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي الأربعاء، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.

وحسب البيان، بحث أردوغان و"روته" إلى جانب العلاقات الثنائية عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" والأعمال الاستفزازية ضد القرآن الكريم في أوروبا.

وبخصوص الإساءة للقرآن الكريم في السويد، قال أردوغان إن الاعتداء على مقدسات المسلمين لا يمكن تبريره تحت غطاء حرية الفكر، وإن هذا الفعل "جريمة تعبير".

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن العلاقات التركية الهولندية ستتوج بزيارات رفيعة المستوى في الذكرى المئوية لاتفاقية الصداقة التركية الهولندية التي توافق العام المقبل.

واتفق الجانبان على أن أحد أهم بنود جدول أعمال قمة الناتو التي ستعقد في ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، ستكون الحرب الروسية الأوكرانية.