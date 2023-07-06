سياسة
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أردوغان ينتقد سياسة السويد تجاه إرهابيي PKK خلال اتصال مع رئيس وزراء هولندا
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة السويد تجاه تنظيم PKK الإرهابي، موضحاً أن تلك السياسة، وسماحها بالإساءة للقرآن الكريم ومقدسات المسلمين، أفسدت التشريعات المتخذة منها في مكافحة الإرهاب
أردوغان ينتقد سياسة السويد تجاه إرهابيي PKK خلال اتصال مع رئيس وزراء هولندا
أردوغان ورئيس وزراء هولندا يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا دولية / صورة: AA
6 يوليو 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السويد اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح من خلال إجراء تغييرات في تشريعات مكافحة الإرهاب، "لكن مواصلة أنصار تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه إقامة التظاهرات التي تشيد بالإرهاب أفسدت الخطوات المتخذة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي الأربعاء، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.

وحسب البيان، بحث أردوغان و"روته" إلى جانب العلاقات الثنائية عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" والأعمال الاستفزازية ضد القرآن الكريم في أوروبا.

وبخصوص الإساءة للقرآن الكريم في السويد، قال أردوغان إن الاعتداء على مقدسات المسلمين لا يمكن تبريره تحت غطاء حرية الفكر، وإن هذا الفعل "جريمة تعبير".

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن العلاقات التركية الهولندية ستتوج بزيارات رفيعة المستوى في الذكرى المئوية لاتفاقية الصداقة التركية الهولندية التي توافق العام المقبل.

واتفق الجانبان على أن أحد أهم بنود جدول أعمال قمة الناتو التي ستعقد في ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، ستكون الحرب الروسية الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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