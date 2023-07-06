سياسة
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مطار إسطنبول الأول أوروبياً بمتوسط الرحلات اليومية
احتلّ مطار إسطنبول المرتبة الأولى أوروبياً كأكثر المطارات ازدحاماً بمعدل 1525 رحلةً يومياً. بينما احتلّ مطار أنطاليا أيضاً المرتبة السابعة بمتوسط ​​1008 رحلات يومياً.
مطار إسطنبول الأول أوروبياً بمتوسط الرحلات اليومية
مطار إسطنبول يحتل المرتبة الأولى في أوروبا بمتوسط الرحلات اليومية / صورة: AA
6 يوليو 2023

قالت المديرية العامة للطيران المدني (SGHM) التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، إنه وفقاً لتقرير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول EUROCONTROL" للفترة من 26 يونيو/حزيران إلى 2 يوليو/تموز، احتل مطار إسطنبول المرتبة الأولى في أوروبا بين أكثر المطارات ازدحاماً بمتوسط 1525 رحلة يومية.

جاء ذلك في منشور للمديرية العامة في صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للتقرير، سُجّل مطارُ إسطنبول باعتباره أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا بمتوسط ​​1525 رحلةً يومياً.

بينما احتلّ مطار أنطاليا أيضاً المرتبة السابعة بمتوسط ​​1008 رحلات يومياً. وهكذا، نجح مطارا إسطنبول وأنطاليا في تجاوز أدائهما لعام 2019.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني: "احتلت بلادنا المرتبة السادسة بين الدول ذات الكثافة المرورية الأكبر في أوروبا بمتوسط ​​3892 رحلةً يومياً. وتحتل الخطوط الجوية التركية المرتبة الثالثة بين شركات الطيران التي لديها أكبر عدد من الرحلات الجوية في الفترة المحدّدة، بمتوسط 1685 رحلةً يومياً".

وخلال العام الحالي استقبل المطار فقط ما بين شهر يناير/كانون الثاني ويونيو 33 مليوناً و265 ألف راكب، و288 ألفاً و215 طائرة، وفقاً لتقارير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية.

ومنذ افتتاحه في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، استَخدمت مليوناً و447 ألفاً و716 طائرةً مدرجاتُ مطار إسطنبول، الذي خدّم ما يقرب من 210 ملايين راكب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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