أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع الخامس للآلية المشتركة الدائمة المشكّلة بموجب المذكرة المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا سينعقد في بروكسل اليوم الخميس.

وأفادت الوزارة في بيان، الخميس، أن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، سيرعى الاجتماع الذي ستشارك فيه وفود من تركيا وفنلندا والسويد.

وأشارت إلى أن الوفد التركي سيضمّ وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وكبير مستشاري رئيس الجمهورية السفير عاكف تشاغطاي قليج، ونائب وزير الخارجية براق آقجابار.

ولفتت إلى أن الاجتماع سيستعرض الخطوات التي اتخذتها فنلندا والسويد في سياق الأبعاد المختلفة لمكافحة الإرهاب وفق المذكرة الثلاثية، منذ الاجتماع السابق للآلية المنعقد في أنقرة يوم 14 يونيو/حزيران 2023.

جدير بالذكر أن تركيا وقّعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو 2022.

وفي إطار المذكرة الثلاثية شُكّلت آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب 2022 بمدينة فانتا الفنلندية.