قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في جنوب لبنان الخميس في تحرك قال إنه جاء رداً على إطلاق قذائف من لبنان على مناطق حدودية إسرائيلية.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن صاروخَين أُطلقا من جنوب لبنان باتجاه مناطق حدودية إسرائيلية، سقط أحدهما في الأراضي اللبنانية والثاني بالقرب من منطقة من الحدود.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين ولم يرِد تعليق بعد من الجيش اللبناني أو قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وأفادت جريدة الأخبار اللبنانية، نقلاً عن مصادر أمنية "بإطلاق صاروخَين من سهل المجيدية عند الحدود الجنوبية باتجاه الجولان المحتل بُعيْد الساعة التاسعة صباحاً".

وأضافت الجريدة أن "المعطيات الأولية، تفيد بأنّ الصاروخ الأوّل وقع ضمن الأراضي اللبنانية المحرّرة، فيما وقع الثاني على مشارف الغجر".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي ردّ بإطلاق قذائف باتجاه مصدر إطلاق الصاروخين.

من جهتها أشارت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن المدفعية الإسرائيلية "استهدفت خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا، وسُجّل سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية عيار 155".

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر بياناً قال فيه: "جرى إطلاق قذائف هاون تجاه مناطق إسرائيلية من منطقة في جنوبي لبنان ولم تستطع منظومة القبة الحديدة رصد القذيفة أو التصدي لها، الحديث يدور عن إطلاق نار قصير المدى ووصل إلى قرية الغجر الحدودية، ويجري الآن الرد بإطلاق قذائف مدفعية".

وتشهد منطقة جنوب لبنان الحدودية في الآونة الأخيرة تصاعداً للتوتر عقب اتهامات متبادلة بين جماعة حزب الله وإسرائيل بتسخين الأجواء.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، ووضعت الأمم المتحدة "الخط الأزرق" على الحدود لتأكيد الانسحاب، وتتحفّظ بيروت على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية.