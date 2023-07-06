سياسة
3 دقيقة قراءة
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً بجنوب لبنان بعد إطلاق قذائف على منطقة حدودية
أطلق الجيش الإسرائيلي نحو 15 قذيفة، على المنطقة الواقعة بين خراج كفرشوبا وحلتا وكفرحمام في جنوب لبنان، وذلك رداً على صاروخَين أُطلقا صباحاً من سهل المجيدية عند الحدود الجنوبية باتجاه منطقة حدودية شمال إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً بجنوب لبنان بعد إطلاق قذائف على منطقة حدودية
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في الجنوب اللبناني بعدد إطلاق صاروخين من سهل المجيدية باتجاه الجولان / صورة: ynet
6 يوليو 2023

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في جنوب لبنان الخميس في تحرك قال إنه جاء رداً على إطلاق قذائف من لبنان على مناطق حدودية إسرائيلية.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن صاروخَين أُطلقا من جنوب لبنان باتجاه مناطق حدودية إسرائيلية، سقط أحدهما في الأراضي اللبنانية والثاني بالقرب من منطقة من الحدود.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين ولم يرِد تعليق بعد من الجيش اللبناني أو قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وأفادت جريدة الأخبار اللبنانية، نقلاً عن مصادر أمنية "بإطلاق صاروخَين من سهل المجيدية عند الحدود الجنوبية باتجاه الجولان المحتل بُعيْد الساعة التاسعة صباحاً".

وأضافت الجريدة أن "المعطيات الأولية، تفيد بأنّ الصاروخ الأوّل وقع ضمن الأراضي اللبنانية المحرّرة، فيما وقع الثاني على مشارف الغجر".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي ردّ بإطلاق قذائف باتجاه مصدر إطلاق الصاروخين.

من جهتها أشارت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن المدفعية الإسرائيلية "استهدفت خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا، وسُجّل سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية عيار 155".

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر بياناً قال فيه: "جرى إطلاق قذائف هاون تجاه مناطق إسرائيلية من منطقة في جنوبي لبنان ولم تستطع منظومة القبة الحديدة رصد القذيفة أو التصدي لها، الحديث يدور عن إطلاق نار قصير المدى ووصل إلى قرية الغجر الحدودية، ويجري الآن الرد بإطلاق قذائف مدفعية".

وتشهد منطقة جنوب لبنان الحدودية في الآونة الأخيرة تصاعداً للتوتر عقب اتهامات متبادلة بين جماعة حزب الله وإسرائيل بتسخين الأجواء.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، ووضعت الأمم المتحدة "الخط الأزرق" على الحدود لتأكيد الانسحاب، وتتحفّظ بيروت على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us