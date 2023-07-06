كشفت إحصائيات جمعية موزعي السيارات ووسائط النقل التركية أن مبيعات السيارات الكهربائية في السوق التركية، ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 465.3%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 12 ألفاً و792 سيارة.

ووفقاً الإحصائيات أن حصة السيارات الكهربائية ارتفعت من إجمالي مبيعات السوق خلال الفترة المذكورة، من 0.8 إلى 3%.

كما تراجعت حصة السيارات الهجينة في السوق من 10.6 إلى 10.2%.

ووفق بيانات رسمية سابقة، تجاوز عدد السيارات الكهربائية المباعة في تركيا خلال أول شهرين من العام جاري 2023، أكثر من إجمالي مبيعات السيارة الكهربائية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي والتي بلغت 2263.

وحققت تركيا خلال الفترة الأخيرة قفزة نوعية في مبيعات السيارات الكهربائية، التي زاد الطلب عليها بشكل كبير في السوق المحلية والأجنبية.