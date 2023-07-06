سياسة
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تركيا.. مبيعات السيارات الكهربائية تحطم الأرقام القياسية في السوق المحلية
سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في السوق المحلية التركية أرقاماً قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، ناهزت نسبة 465.3%.
تركيا.. مبيعات السيارات الكهربائية تحطم الأرقام القياسية في السوق المحلية
مبيعات السيارات الكهربائية تحطم الأرقام القياسية في السوق المحلية / صورة: TOGG
6 يوليو 2023

كشفت إحصائيات جمعية موزعي السيارات ووسائط النقل التركية أن مبيعات السيارات الكهربائية في السوق التركية، ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 465.3%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 12 ألفاً و792 سيارة.

ووفقاً الإحصائيات أن حصة السيارات الكهربائية ارتفعت من إجمالي مبيعات السوق خلال الفترة المذكورة، من 0.8 إلى 3%.

كما تراجعت حصة السيارات الهجينة في السوق من 10.6 إلى 10.2%.

ووفق بيانات رسمية سابقة، تجاوز عدد السيارات الكهربائية المباعة في تركيا خلال أول شهرين من العام جاري 2023، أكثر من إجمالي مبيعات السيارة الكهربائية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي والتي بلغت 2263.

وحققت تركيا خلال الفترة الأخيرة قفزة نوعية في مبيعات السيارات الكهربائية، التي زاد الطلب عليها بشكل كبير في السوق المحلية والأجنبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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