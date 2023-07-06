سياسة
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مستبعداً تمرّد فاغنر على بلاده.. لوكاشنكو ينفي وجود بريغوجين في بيلاروس
أعلن الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو، أن يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر ومقاتليه موجودون في بطرسبرغ بروسيا وليس في بيلاروس حتى اللحظة، مستبعداً  تمرّد فاغنر على بيلاروس.
مستبعداً تمرّد فاغنر على بلاده.. لوكاشنكو ينفي وجود بريغوجين في بيلاروس
لوكاشنكو يقول إن قائد فاغنر موجود في سان بطرسبرغ بروسيا وليس في بيلاروس / صورة: AA
6 يوليو 2023

قال الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو الخميس إن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال في روسيا رغم الاتفاق المبرم مع الكرملين لانتقاله إلى بيلاروس بعد تمرّده الشهر الماضي.

وقال لوكاشنكو لصحافيين يعملون لوسائل إعلام أجنبية خلال مؤتمر صحافي "في ما يتعلق ببريغوجين، فهو في سان بطرسبرغ وليس في بيلاروس".

وأوضح أن مقاتلي فاغنر موجودون "في ثكناتهم" وليس في بيلاروس "حتى اللحظة".

وأضاف "في حال اعتبرت (الحكومة الروسية ومجموعة فاغنر) أن من الضروري نشر عدد من مقاتلي فاغنر في بيلاروس ليرتاحوا ويتدربوا (..) سأنفّذ عندها قراري" باستقبالهم.

وأكد لوكاشنكو "لا أظن أن فاغنر ستتمرّد على بيلاروس".

وهزَّ تمرّد فاغنر في 24 يونيو/حزيران السلطة الروسية في خضم الحرب على أوكرانيا. فعلى مدى ساعات، احتل مقاتلون من فاغنر المقر العام للجيش الروسي في روستوف في جنوب غرب روسيا وتقدموا مئات الكيلومترات باتجاه موسكو.

وانتهى التمرد مساء 24 يونيو مع اتفاق ينص على انتقال بريغوجين إلى بيلاروس، لكن مكان وجود هذا الأخير ظل مجهولاً. ولم يدلِ بأي تصريحات علنية منذ 26 يونيو.

وأكد بريغوجين أن تمرّده لم يكن يهدف لقلب نظام الحكم في روسيا بل لإنقاذ مجموعة فاغنر من التفكيك من جانب هيئة أركان الجيش الروسي التي يتهمها بعدم الكفاءة في الحرب الروسية الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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