تزور وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصين، في زيارة هي الأولى لها منذ تعيينها في منصبها، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين البلدين وتهدئة العلاقات في ظل التوتر المتزايد بين البلدين.

وستكون يلين ثاني مسؤول بارز من إدارة بايدن، يزور الصين بعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي أجرى زيارة إلى بكين يومي 18و19 يونيو/حزيران الماضي.

وكانت الوزيرة الأمريكية أبدت في السابق نيتها زيارة بكين، غير أن المشروع أحيط بشكوك مع عودة التوتر بين البلدين في مطلع العام بعدما رصدت الولايات المتحدة منطاد مراقبة صينياً فوق أراضيها وأسقطته.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن يلين ستسعى خلال زيارتها لتعزيز التواصل بين البلدين وتفادي سوء الفهم المتبادل وتوسيع التعاون حول مواضيع على ارتباط بالاقتصاد العالمي والاحترار وأزمة الديون في الدول الناشئة والنامية.

وكانت يلين رسمت في أبريل/نيسان الماضي خطوطاً عريضة تشكل مستقبل العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع الصين، أملاً في الحفاظ على مصالح أكبر اقتصاد عالمي أمام تسارع نمو الاقتصاد الصيني.

وتأكيداً للتحديات التي تواجه يلين، أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإدارة الأمريكية تنظر في الحد من إمكانية وصول الشركات الصينية إلى الخدمات السحابية التي توفرها شركات أمريكية مثل أمازون ومايكروسوفت.

وردت الصين على القيود الأمريكية بفرض سقف لصادرات معدنَين نادرين ضروريين لصنع أشباه الموصلات، ما يوحي بأن تحسين العلاقات الثنائية قد يتطلب وقتاً.

ولم تُوضّح تفاصيل اللقاءات المقررة، لكن محللين يتوقعون أن تجري يلين محادثات مع النائب الجديد لرئيس الوزراء هي ليفنغ الذي عُيّن في مارس/آذار.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال المواضيع الخلافية بين البلدين قائمة حول المسائل الاقتصادية، وازدادت حدة مع احتمال فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيوداً على الاستثمارات الأمريكية في الصين في ما يتعلق بالتكنولوجيات الحساسة، ما يهدّد بتسديد ضربة إلى الاستثمارات في الصين.

كذلك، تبدي واشنطن مخاوف حيال "أعمال قسرية وممارسات اقتصادية غير تنافسية" تقوم بها الصين وتعتزم اتخاذ خطوات لتصحيحها، حسب مسؤول في الخزانة.

غير أن التعاون يبقى ممكناً في بعض المجالات مثل الديون الطائلة لبعض الدول.

وأخيراً تشكل الزيارة مناسبة للتقدم في خطة عقد قمة ثنائية، بعدما أعرب بايدن عن أمله في لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ قريباً.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بسبب حرب تجارية ضد الصين.

وظلت العلاقات متوترة منذ ذلك الحين بسبب الصراع على تايوان ومنطاد التجسّس الصيني الذي رصدته الولايات المتحدة في سمائها، في وقت سابق من العام الجاري.