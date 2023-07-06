بعد مرور قرابة أسبوعين على تمرّد مجموعة فاغنر، وبينما لا يزال مصير المجموعة - التي أُشيع أن قواتها انتقلت وزعيمها للتمركز في بيلاروس - غير محدد بعد، بدأت أصداء المجموعة وخطرها تتردّد في دول أوروبا الشرقية، وبات شبحها يخيم على تلك الدول باعتبارها قوة مرتزقة غامضة الأهداف.

ومع انتقالها إلى معسكر مهجور يبعد عن العاصمة البيلاروسية 80 ميلاً، وفقاً لما نقلته نيويورك تايمز نهاية الشهر الماضي، أصبحت فاغنر مصدر قلق بين دول المنطقة، ما أضاف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد الجيوسياسي المشتعل بالفعل. وهو ما دفع الرئيس البولندي أندريه دودا، الأسبوع الماضي، للقول إنّ وجود مجموعة فاغنر في روسيا البيضاء يمثّل "تهديداً محتملاً" للدول المجاورة الواقعة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

القلق من فاغنر لا يقتصر على بولندا وبقية دول الناتو شرقي أوروبا وحسب، بل يشكل أيضاً معضلات أمنية عدة للمعسكر الغربي، وهو ما دفع دولاً للتساؤل عن سبب وجود المجموعة العسكرية بالقرب من العاصمة مينسك.

شبح فاغنر

على الرغم من الأحداث التي وقعت، لا تزال فاغنر مركز تجنيد في روسيا تعمل بكامل طاقتها. إذ أشار تحقيق موسع نشرته صحيفة لو فيغارو الفرنسية إلى أن مقرات شركة فاغنر عادت إلى العمل بطاقتها القصوى في تجنيد المقاتلين بعيداً عن سيطرة وزارة الدفاع الروسية. الأمر الذي شكل مفاجأة كبيرة ولا سيما بعد صدور الكثير من التقارير التي أشارت إلى حملة روسية واسعة لحظر وإغلاق مقرات المجموعة في البلاد.

ورداً على تصريحات دودا السابقة، قال الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو، اليوم الخميس، "لا أظن أن فاغنر ستتمرد على بيلاروس". وأكد لوكاشنكو أن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال في روسيا رغم الاتفاق المبرم مع الكرملين لانتقاله إلى بيلاروس بعد تمرّده الشهر الماضي. وأوضح أن مقاتلي فاغنر موجودون "في ثكناتهم" وليس في بيلاروس "حتى اللحظة".

وأضاف "في حال اعتبرت (الحكومة الروسية ومجموعة فاغنر) أن من الضروري نشر عدد من مقاتلي فاغنر في بيلاروس ليرتاحوا ويتدرّبوا (..) سأنفّذ عندها قراري" باستقبالهم.

وعلى صعيد متصل، قال بعض مسؤولي المخابرات الغربية إنهم يعتقدون أن عدة آلاف من جنود فاغنر قد قبلوا عرض لوكاشينكو بالذهاب إلى بيلاروس بدلاً من الانضمام إلى القوات المسلحة الروسية النظامية.

وهو ما أكّده لوكاشينكو في خطاب سابق ألقاه أمام جنرالاته الأسبوع الماضي، إذ تحدّث عن الفوائد المحتملة للجيش البيلاروسي، ولا سيما من حيث مشاركة تجربة فاغنر في ساحة المعركة، واصفاً فاغنر بأنها "أفضل وحدة لتدريب الجيش"، وفق ما نقلته فايننشال تايمز.

ما سرُّ قلق دول شرق أوروبا؟

خلال حديثه للصحفيين في كييف، قال دودا: "يصعب علينا أن نستبعد احتمال أن يشكل وجود مجموعة فاغنر في بيلاروس تهديداً لبولندا التي تتشارك في حدودها مع بيلاروس، وتهديداً لليتوانيا التي لديها أطول حدود مع بيلاروس من بين دولنا، وكذلك للاتفيا المجاورة أيضاً لبيلاروس".

وسبق لبولندا ودول البلطيق أن أعلنت بالفعل أنها ستعزز قواتها الحدودية بعد أن توسط رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في هدنة مع أمير الحرب يفغيني بريغوجين. كجزء من تلك الصفقة، وافق بريغوجين على التنحي والسفر إلى مينسك مقابل العفو عنه وأي مقاتلين يتبعونه بدلاً من الانضمام إلى الجيش الروسي.

وعليه، فقد أضافت أخبار انتقال بريغوجين إلى بيلاروس عنصراً غير متوقع من عدم الاستقرار وتهديداً أمنياً محتملاً للدول المجاورة. وذلك لأن قواته، ومعظمهم من المجرمين المتعصّبين الذين جُنّدوا من السجون الروسية، متورطون في الاتجار بالبشر والأنشطة الإجرامية الأخرى. الأمر الذي لن يفتح الباب على التهديدات الأمنية وحسب، بل يشعل أيضاً أزمة هجرة لم تكن بالحسبان في مثل هذا الوقت.

هل تشعل فاغنر أزمة هجرة جديدة؟

وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز، تخشى بولندا من أن وجود فاغنر في بيلاروس قد يشعل أزمة هجرة. ونقلت الصحيفة تحذيرات رئيس الأمن القومي من أن القوات شبه العسكرية قد تحاول زعزعة استقرار وسط وشرق أوروبا.

وقال مسؤول أمني بولندي إن مقاتلي فاغنر الذين انتقلوا إلى بيلاروس بعد فشل تمرّدهم في روسيا قد يستخدمون مهاجرين من إفريقيا وأماكن أخرى تعمل فيها المجموعة شبه العسكرية لزعزعة استقرار أوروبا الوسطى والشرقية.

من جهته، قال رئيس المكتب الوطني للأمن في بولندا جاسيك سيوييرا، يوم الجمعة إن "الخطر على بولندا مرتبط بعدد مرتزقة فاغنر الذين يقيمون في مينسك".

وأضاف أن التهديد يجب أن يقاس "بالاقتران مع جميع الأصول التي تمتلكها فاغنر في إفريقيا والشرق الأوسط وخطر تصعيد الهجرة القسرية والهجوم غير المتكافئ على حدود بولندا وليتوانيا ولاتفيا ".

تجدر الإشارة إلى أن بولندا تخشى تكرار ما حدث عام 2021، عندما اتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بشن حرب مختلطة من خلال جذب عشرات الآلاف من المهاجرين على متن رحلات جوية مباشرة من دول مثل العراق وتسهيل محاولاتهم لعبور الحدود إلى الكتلة. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إن الزيادة في الهجرة كان العقل المدبر لها من لوكاشينكو انتقاماً من الدعم الغربي للمعارضة المنفية في بيلاروس والعقوبات المفروضة على مينسك.

تأهب واستعداد

للحد من تأثير "سلاح المهاجرين" الذي يقول الغرب إن بيلاروس كانت تشهره بوجهها في أوقات سابقة، أقامت بولندا العام الماضي سياجاً جديداً على جزء من حدودها مع بيلاروس، والذي تسميه وارسو جداراً وقائياً، لوقف تدفق المهاجرين.

وتزامناً مع انتشار الأنباء التي أشارت إلى وصول قوات فاغنر إلى بيلاروس، قال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، الأحد، إنّ بلاده سترسل 500 من أفراد الشرطة إلى حدودها مع بيلاروس.

وكتب كامينسكي على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "بسبب الوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروس، قررنا تعزيز قواتنا ونشر 500 من أفراد الشرطة البولندية من وحدتَي الوقاية ومكافحة الإرهاب". وأضاف: "سينضمون إلى خمسة آلاف فرد من قوات حرس الحدود وألفَي جندي يحرسون أمن هذه الحدود".

من جهته، رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن على "حلف شمال الأطلسي أن يقول بالإجماع للمجتمعين البولندي والليتواني إنه في حال وطِئَت قدم عنصر من فاغنر أرض ليتوانيا أو بولندا فسيجري القضاء على كل عناصر فاغنر أينما وُجدوا". كما اعتبر زيلينسكي أن القمة المقبلة للحلف التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس في 11 يوليو/تموز هي "منصة ممتازة لتمرير رسالة كهذه".