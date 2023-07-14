شكلت المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/تموز نقطة تحول في التطور السياسي والدستوري لتركيا، فعلى مدار العقود الماضية سعت أحزاب سياسية عدة إلى إصلاح النظام السياسي التركي وحماية الإرادة الشعبية وصيانتها من أي نوع من أنواع الوصاية المدنية أو العسكرية، واتخذت في سبيل ذلك مجموعة من الطرق والتدابير التي غلب عليها الطابع التدريجي، عبر الإصلاح القانوني والدستوري.

ومثلت المقاومة الشعبية للمحاولة الانقلابية في 15 تموز قوة دافعة للمضي في تصفية علاقات القوى التي سمحت بتعطيل الإرادة الشعبية، وجاء الانتقال إلى النظام الرئاسي عام 2017 ليؤسس لواقع جديد، أضحى فيه النظام السياسي التركي أكثر استقراراً وفاعلية.

الوصاية العسكرية في تركيا: تاريخ من التدخل

لسنوات طويلة عانت الجمهورية التركية اختلالاً واضحاً في شكل العلاقات العسكرية المدنية، بعد أن ورثت الجمهورية تقاليد لدى المؤسسة العسكرية تتيح لها التدخل في العملية السياسية، وذلك إما عبر الانقلاب على السلطة مباشرة كما جرى في انقلاب 1960، وانقلاب 1980، أو عبر التهديد بالتدخل العسكري كما هو الحال في مذكرة 1971، والانقلاب ما بعد الحداثي عام 1997. وقد أقرت التدخلات العسكرية السابقة مجموعة من المؤسسات والقواعد والعلاقات السياسية التي سمحت لها بممارسة نوع من الوصاية على الإرادة السياسية التي تعدت القضايا الأمنية والاستراتيجية -التي تحافظ عادة المؤسسات العسكرية والأمنية فيها على نفوذ واضح – لتمتد إلى القضايا الثقافية والسياسية وحتى الاجتماعية.

تدخل الجيش لأول مرة في الحياة السياسية في الجمهورية التركية عام 1960 عندما قاد مجموعة من الضباط انقلاباً عسكرياً أطاح بحكومة الحزب الديمقراطي برئاسة عدنان مندريس الذي أعدم لاحقاً، ليقوم بعدها قادة الانقلاب بإقرار دستور 1961، والذي مأسس حضور المؤسسة العسكرية في العملية السياسية من بوابة مجلس الأمن القومي ومنصب رئيس الجمهورية الذي احتكره قادة في الجيش منذ عام 1960حتى عام 1989.

عشر سنوات مرت على انقلاب الجيش الأول ليتدخل في الحياة السياسية مرة أخرى عبر مذكرة أرسلها لرئيس الوزراء آنذاك سليمان دميرل الذي استقال من منصبه، وجاء التدخل الأوسع والأشمل للجيش التركي في الحياة السياسية في سبتمبر/أيلول 1980، عندما قاد رئيس الأركان كنعان أفرين انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية تلاه إقرار دستور 1982، الذي قلص من نطاق الحريات وعزز من حضور وقوة المؤسسات التي مارست الوصاية على الحياة السياسية وتحديداً مجلس الأمن القومي الذي جرى تعزيز الحضور العسكري به على حساب المدنيين، كما جرى التأكيد على طبيعة الوظائف التي تجاوزت القضايا الأمنية والعسكرية إلى القضايا الثقافية والسياسية والتعليمية.

عاد مجلس الأمن القومي ليلعب دوره في ممارسة الوصاية السياسية والإدارية على الإرادة السياسية الشعبية فيما عرف بالانقلاب ما بعد الحداثي في 28 فبراير/شباط 1997، الذي مثل علامة مهمة في تاريخ الحياة السياسية التركية، فمن رحم مقاومة قراراته ظهر حراك التغيير الذي قاده حزب العدالة والتنمية لاحقاً، كما أن كثافة وفجاجة القرارات المتخذة وتحديداً المتعلقة بنمط حياة المواطنين المحافظين ومعتقداتهم وضعت تدخل الجيش ومؤسسات الوصاية العسكرية والإدارية على رأس أولويات التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي الذي بدأته تركيا في مطلع القرن الحالي.

العدالة والتنمية ومسيرة الإصلاح

وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة وما زالت أحداث 28 فبراير حاضرة في الأذهان، وإمكانية تكرارها واردة، ليبدأ الحزب بجملة من الإصلاحات القانونية والدستورية لتأسيس نمط جديد من العلاقات المدنية العسكرية. ومن الممكن تقسيم هذه الإصلاحات إلى فترتين، الأولى امتدت من وقت وصوله إلى السلطة عام 2003 وحتى المحاولة الانقلابية عام 2016، والثانية منذ المحاولة الانقلابية حتى اليوم.

تميزت المرحلة الأولى بالتدرج في الإصلاح، وتجنب الإجراءات الجذرية والمواجهة مع مؤسسات الوصاية العسكرية والمدنية، وتركيزها على التعامل مع المؤسسات التي شكلت عنواناً للوصاية العسكرية والمدنية كمجلس الأمن القومي ومجلس الشورى العسكري بالإضافة إلى إصلاح البنية القانونية الناظمة للعلاقة بين الجانب المدني والعسكري.

وتركزت جهود الحزب بداية على الحد من نفوذ مجلس الأمن القومي الذي شكل الأداة الأهم في التأثير السياسي من خلال زيادة تركيزه على القضايا التي تتوافق مع اختصاصه الطبيعي، وزيادة حصة المدنيين في بنيته، وإزالة الطابع الإلزامي عن قراراته.

وشكلت التعديلات الدستورية عام 2010 محطة مفصلية مهمة في مساعي حزب العدالة والتنمية لتعزيز الإرادة الشعبية والحد من نفوذ مؤسسات الوصاية العسكرية والمدنية، عبر إدخال تعديلات على المنظومة القضائية وتحديداً المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما أُلغيت بعض الإجراءات التي وُظفت للتدخل عسكرياً كبروتوكول أماسيا.

لم تكن الطريق سهلة أمام الحزب الذي واجه تحديات كبيرة من مؤسسات الوصاية العسكرية والمدنية، بدءاً من المذكرة الإلكترونية عام 2007 التي حاولت فيها المؤسسة العسكرية التأثير في حكومة العدالة والتنمية، ومحاولة إغلاق الحزب من المحكمة الدستورية عام 2008، كما استخدم عناصر تنظيم فتح الله غولن الإرهابي مؤسسات الدولة في مواجهة الحكومات المنتخبة، كما جرى في محاولة الانقلاب القضائي عام 2013.

ما بعد 15 تموز

شكلت المحاولة الانقلابية التي نفذتها عناصر تنظيم فتح الله غولن الإرهابي نقطة التحول الأهم في مساعي العدالة والتنمية لتأسيس واقع جديد للعلاقات المدنية العسكرية وإنهاء عهد الوصاية العسكرية والمدنية. إذ تميزت هذه الفترة بالإصلاحات والتغييرات الجذرية في شكل العلاقة القائمة، كما جرى تطهير المؤسسات الأمنية والعسكرية من عناصر تنظيم غولن الإرهابي الذي حاول توظيفها في الاستيلاء على السلطة وقلب نظام الحكم.

وتحركت الحكومة التركية في عدد من المسارات تركزت على إصلاح مجلس الشورى العسكري ومجلس الأمن القومي، إضافة إلى تبعية الجيش والدرك.

فعلى صعيد مجلس الشورى العسكري، جرى تغيير تشكيلة المجلس، لتزداد حصة المدنيين وتحديد العسكريين فيه بأربعة اشخاص رئيس الأركان العامة، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية. بينما ضمت حصة المدنيين رئيس الجمهورية ومساعدي الرئيس ووزير الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتعليم، وأحدثت تغييرات جوهرية على مستوى السكرتارية العامة التي أصبح للجانب المدني الثقل الأكبر فيها، عبر تعزيز موقع وزارة الدفاع المدنية على حساب هيئة الأركان العسكرية.

من أهم القرارات التي صدرت مباشرة بعد المحاولة الانقلابية، نقل صلاحية الإشراف على الأفرع الرئيسية للجيش لوزارة الدفاع المدنية، بالإضافة إلى نقل تبعية قوات الجندرمة (الدرك) من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية.

وشملت إصلاحات العدالة والتنمية مجال التعليم العسكري الذي شكل القناة الأهم التي تسرب من خلالها عناصر تنظيم غولن الإرهابي إلى المؤسسة العسكرية، فجرى إلغاء الثانويات العسكرية، وتأسيس جامعة الدفاع الوطنية التي ترأسها شخصية مدنية تعاونها 4 شخصيات، 2مدنية، و2 عسكرية.

وعلى صعيد مجلس الأمن القومي، فبعد الانتقال إلى النظام الرئاسي صدر قانون جديد، جرى بموجبه تخفيض عدد أعضائه من 15إلى 10 أعضاء، وحصرهم في رئيس الجمهورية، ونائبه، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. كما أدخلت تغييرات جوهرية على مهامه ومسؤولياته.

ولعب جهاز الدرك دوراً محورياً في التأثير والتدخل في الحياة السياسية التركية، وذلك نتيجة لطبيعة مهمامه المدنية وانتشاره الواسع في تركيا، والأهم تبعيته لهيئة الأركان سابقاً. هذا الأمر دفع الرئيس إلى نقل تبعية الجهاز بعد المحاولة الانقلابية إلى وزارة الداخلية، ليصبح جهازاً مدنياً. وركز هذا الأمر على قضايا الأمن الداخلي كافة في يد وزارة الداخلية المعنية بهذه القضايا.

النظام الرئاسي وتوازن النظام السياسي

شكل النظام الرئاسي ذروة الإصلاح الدستوري لحزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان. ومكن النظام الرئاسي الجديد من خلق حالة من التوازن بين السلطات المختلفة والمستويات العسكرية والأمنية والسياسية، مؤسساً لواقع سادت فيه الإرادة الشعبية.

ووفقاً للنظام الجديد، تحولت وزارة الدفاع إلى المرجعية الأولى لهيئة الأركان العامة التي أصبحت مسؤولة أمام وزير الدفاع، لتتحول وزارة الدفاع من هيئة مدنية مسؤولة عن توفير مستلزمات الجيش واحتياجاته كما كان الوضع عليه في الفترة السابقة إلى الجهة المدنية المسؤولة عن المؤسسة العسكرية بفروعها كافة.

وساهم تولي رؤساء أركان سابقين منصب وزير الدفاع في تعزيز هذا النموذج، الذي شكل ذروة الإصلاح الديمقراطي، فنقل تبعية هيئة الأركان العامة من وزارة الدفاع إلى رئيس الوزراء كانت من أهم قرارات انقلاب 1960، والتي وضعت هيئة الأركان العامة بصورة موازية مع المستوى المدني.

فعالية أعلى

إلى جانب عملية الإصلاح الدستوري والقانوني لشكل العلاقة بين المستوى المدني والعسكري وإنهاء أشكال الوصاية بدأت الحكومة التركية بعد فشل المحاولة الانقلابية في 15 تموز بعملية تطهير واسعة لعناصر تنظيم فتح الله غولن الإرهابي، وقد انعكس هذا الأمر لاحقاً على فاعلية الجيش التركي والمؤسسات الأمنية الأخرى في مواجهة التهديدات الأمنية وعلى رأسها مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وعلى مدار الفترة التي سبقت 15 تموز 2016، عطلت العناصر المحسوبة على تنظيم غولن الإرهابي أي مبادرة للجيش التركي في محاربة الإرهاب تحت حجج مختلفة. ومكن إبعاد هذه العناصر الجيش من تنفيذ أربع عمليات عسكرية كبيرة، ومئات العمليات العسكرية الصغيرة التي استهدفت التنظيمات الإرهابية، كما تمكنت الأجهزة الأمنية في داخل تركيا من الحدّ بشكل كبير من فاعلية وحركة التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وجاء التطور الأهم في الصناعات الدفاعية، التي سجلت إنجازات واضحة في مجالات مختلفة انعكست على فاعلية وأداء المؤسسة العسكرية والأمنية. وظهر ذلك بشكل واضح في أثر الطائرات المسيّرة والمسيرات المسلحة على دقة العمليات الموجهة ضد التنظيمات الإرهابية في مختلف أماكنها.