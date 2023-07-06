انطلق في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسل الخميس، الاجتماع الخامس للآلية المشتركة الدائمة المشكَّلة بموجب المذكرة المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا، برعاية أمين عامّ الحلف ينس ستولتنبرغ.

وتَرأَّس الوفدَ التركي وزيرُ الخارجية هاكان فيدان، وشارك فيه رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وكبير مستشاري رئيس الجمهورية السفير عاكف تشاغطاي قليج، ونائب وزير الخارجية براق آقجابار.

وسبق أن التقى الوفد التركي ستولتنبرغ قبل اجتماع الآلية المشتركة الدائمة.

ومن المقرَّر أن يتعرض الاجتماع للخطوات التي اتخذتها فنلندا والسويد في سياق الأبعاد المختلفة لمكافحة الإرهاب وفق المذكرة الثلاثية، منذ الاجتماع السابق للآلية المنعقد في أنقرة يوم 14 يونيو/حزيران 2023.

ووقّعَت تركيا مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران 2022.

وفي إطار المذكرة الثلاثية شُكّلَت آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب 2022 بمدينة فانتا الفنلندية.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي صدّقَت تركيا على انضمام فنلندا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، فيما لا تزال ترفض التصديق على انضمام السويد التي لم تُوفِ بالتزامها محاربة التنظيمات الإرهابية ووقف نشاطها على الأراضي السويدية.

ومن المقرَّر أن تنعقد قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومَي 11 و12 يوليو/تموز، ومن المقرر أن يُناقَش عدد من القضايا من ضمنها انضمام السويد إلى الحلف.