سياسة
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مقتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
قُتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية، وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى المدن الفلسطينية.
مقتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
أغلق جيش الاحتلال الطرق المؤدية إلى المدن الفلسطينية بعد العملية / صورة: AA Archive
6 يوليو 2023

قُتِل حارس أمن إسرائيلي متأثراً بجروحه الخميس، إثر إطلاق نار قرب مستوطنة "كيدوميم" شمالي الضفة الغربية.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "تلقينا بلاغاً عن إطلاق نار بالقرب من كيدوميم" دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن المصاب هو حارس أمن إسرائيلي، فيما أكدت إذاعة الجيش مقتله متأثراً بجروحه.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لاحق بأنه "حُيّد منفّذ عملية إطلاق النار".

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية "13" إن الفلسطيني مطلق النار فرّ من المكان، قبل "تحييده" في موقع قريب.

وأغلق جيش الاحتلال طريق نابلس-قلقيلية أمام حركة السير، وسط وجود مكثف لقوات من الشرطة والجيش، كما أغلق مداخل مدينة نابلس أمام حركة المركبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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