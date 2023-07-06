قُتِل حارس أمن إسرائيلي متأثراً بجروحه الخميس، إثر إطلاق نار قرب مستوطنة "كيدوميم" شمالي الضفة الغربية.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "تلقينا بلاغاً عن إطلاق نار بالقرب من كيدوميم" دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن المصاب هو حارس أمن إسرائيلي، فيما أكدت إذاعة الجيش مقتله متأثراً بجروحه.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لاحق بأنه "حُيّد منفّذ عملية إطلاق النار".

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية "13" إن الفلسطيني مطلق النار فرّ من المكان، قبل "تحييده" في موقع قريب.

وأغلق جيش الاحتلال طريق نابلس-قلقيلية أمام حركة السير، وسط وجود مكثف لقوات من الشرطة والجيش، كما أغلق مداخل مدينة نابلس أمام حركة المركبات.