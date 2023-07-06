شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة أن لا يفرض حليف محتمَل عقوبات أو قيوداً على صادرات المستلزمات العسكرية إلى تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل، علق فيه على عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأكّد فيدان وجوب الوفاء حرفياً بمتطلبات الاتفاق الثلاثي المبرم بين تركيا والسويد وفنلندا.

وتابع قائلاً: "السويد اتخذت خطوات من حيث التغييرات التشريعية، ولكن يجب أن ينعكس ذلك على الأفعال".

وأردف: "يُشترط على الدول الراغبة في الانضمام إلى الناتو أن تتخذ موقفاً حازماً في مسألة مكافحة الإرهاب".

ولفت فيدان إلى أن أنشطة التنظيمات الإرهابية في السويد مستمرة، وبالتالي فإن التغييرات التشريعية لا يبقى لها أي معنى لتركيا.

واستطرد: "كيف يمكن لدولة تسمح بأنشطة تساعد التنظيمات الإرهابية أن تساهم في مكافحة الإرهاب؟ هذا أمر مفتوح للنقاش".

وانطلق في مقر الناتو ببروكسل، الاجتماع الخامس للآلية المشتركة الدائمة التي شُكِّلت بموجب المذكرة الثلاثية بين تركيا وفنلندا والسويد.