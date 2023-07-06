سياسة
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مطار إسطنبول يحتل المرتبة الأولى أوروبياً في خدمات الاتصال المباشر
مطار إسطنبول يحتل المرتبة الأولى بين المطارات الأوروبية في الاتصال المباشر وفقاً لتقرير صادر عن مجلس المطارات الأوروبي الدولي.
مطار إسطنبول يحتل المرتبة الأولى أوروبياً في خدمات الاتصال المباشر
مطار إسطنبول يحتل المرتبة الأولى أوروبياً في خدمات الاتصال المباشر / صورة: AA
6 يوليو 2023

احتلّ مطار إسطنبول الدولي المرتبة الأولى في تقديم أفضل اتصال مباشر بين المطارات الأوروبية، وفقاً لتقرير اتجاهات الاتصال الجوي لعام 2023 الصادر عن مجلس المطارات الأوروبي.

وشارك الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لمطار إسطنبول قدري صامسونلو الخميس، نتائج التقرير عبر حسابه على أحد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر صامسونلو أن مطار إسطنبول الذي احتلّ المرتبة الخامسة بين "أفضل المطارات ذات الاتصال المباشر" في 2019، قفز إلى المرتبة الأولى لهذه الفئة في 2023 .

وأضاف أن مطار إسطنبول الذي احتلّ المرتبة السادسة بين المطارات التي تقدم "أفضل اتصال نقل دولي" عام 2019، صعد إلى المركز الثاني لهذه الفئة في 2023، وذكر أن الخطوط الجوية التركية ساهمت بشدة في هذا النجاح.

وأردف بأن "النمو الكبير لشركة الخطوط الجوية التركية هو السبب الرئيسي لهذا النجاح، بالإضافة إلى ذلك تساهم شركات الطيران الجديدة التي بدأت في السفر إلى إسطنبول في نجاحنا أيضاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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