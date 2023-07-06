كباقي البلدان الأوروبية، تعيش بريطانيا أوضاعاً اقتصادية صعبة، جراء الأزمة الاقتصادية التي أثارها ارتفاع مستويات التضخم مدفوعة بالزيادات الصاروخية في أسعار الطاقة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من التطمينات الأخيرة، بأن البلاد نجحت في تحاشي ركود اقتصادي في 2023، يبقى تهديد هذا الركود قائماً في السنة المقبلة.

كل هذه الأوضاع الاقتصادية تجرّ بريطانيا إلى أزمات اجتماعية خطيرة، على رأسها ارتفاع معدلات الفقر وتهديد الآلاف بالتشرد بعد رفع قيمة الفائدة على الرهن العقاري. يضاف إلى ذلك الاحتجاجات العمالية، إذ تتصاعد منذ فترة الإضرابات في عدد من القطاعات، مطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.

أوضاع اقتصادية صعبة

في أواخر مارس/آذار الماضي، سعت تقارير رسمية بريطانية لبعث رسائل طمأنة بشأن تفادي البلاد الوقوع في ركود اقتصادي خلال النصف الأول من عام 2023، بعد تحقيق نمو اقتصادي طفيف خلال الأشهر الأخيرة من عام 2022. وحقق الناتج المحلي البريطاني نموّاً بنسبة 0.1% بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول الماضيين، بعد تقديرات أولية بعدم النمو.

غير أن هذا لا ينفي استمرار شبح التضخم الذي يقضّ مضجع البريطانيين، إذ استمرت مستوياته في الارتفاع طوال الربعين الأولين من 2023، ليبلغ أقصى مستوى له شهر أبريل/نيسان الماضي، حين ناهز 10%، وفق أرقام المكتب الوطني للإحصاء البريطاني.

وحسب تقرير المكتب، كانت أسعار الإسكان والخدمات المنزلية كالكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومعها الأغذية والمشروبات غير الكحولية، أهمّ المساهمين في معدلات التضخم المرتفعة التي سُجّلَت.

فيما يستمرّ التضخم في تهديد الاقتصاد البريطاني بالركود، وهو ما حذّر منه عدد من الاقتصاديين، الذين توقعوا أن عام 2024 سيكون عصيباً على اقتصاد المملكة المتحدة. ويرجح الاقتصاديون أن مساعي بنك إنجلترا المركزي لكبح التضخم قد تضطره إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.

وتجعل هذه الأوضاع تعهدات رئيس الوزراء ريشي سوناك بخفض التضخم إلى النصف هذا العام، محطّ تشكيك وتساؤل، بخاصة بعد أن رفعت الأسواق المالية تكاليف الاقتراض للحكومة البريطانية إلى أعلى مستوى منذ رئاسة سابقته ليز تراس. ويزيد هذه الشكوك التقاريرُ الأخيرة، التي كشفت أن المملكة هي الوحيدة بين دول مجموعة السبع، التي فشلت في احتواء التضخم إلى الآن.

نُذُر فقر وتشرّد

وفقاً لهذه الأوضاع، يواجه سكان بريطانيا أكبر انخفاض في القدرة الشرائية منذ سبعينيات القرن الماضي. ويتنبأ خبراء الاقتصاد التابعون للحكومة بأن تصل نسبة هذا الانخفاض إلى 6%، مدفوعة بالزيادات الصاروخية في أسعار الطاقة. ويرجحون أن القدرة الشرائية للبريطانيين لن تتعافى إلا بحلول عام 2027.

يُضاف إلى هذا رفع عدد من البنوك وشركات الرهن العقاري، نسبة الفائدة على القروض العقارية المخفضة والمثبتة لمدة محدودة، بشكل يزيد مجدداً عبء الأقساط الشهرية على أصحاب البيوت الذين انتهت مدة ربط قروضهم العقارية بفائدة مثبتة.

ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي البريطاني، في إطار مساعيه لاحتواء التضخم، زيادة في نسبة الفائدة لتصل إلى 5%. وسجلت أسعار الفائدة الثابتة على قروض الرهن العقاري لمدة خمس سنوات أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ تخطّت حاجز 6%، وفقاً لبيانات خدمة "مونيفاكتس" للمعلومات المالية.

وأدّى هذا الإجراء إلى انهيار سوق العقارات في بريطانيا، وقالت جمعية البناء الوطنية البريطانية إن أسعار العقارات في انخفاض متسارع في البلاد منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، بالغة أقلّ مستوياتها خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.

في المقابل، ووفق تقرير حديث لـ"الغارديان"، يبلغ متوسط سعر المنازل في بريطانيا تسعة أضعاف الدخل السنوي المتوسط ​للسكان، ​ووصل متوسط ​​الإيجارات الشهرية في العاصمة وخارج لندن إلى مستويات قياسية في الربع الأول من العام. ويهدّد هذا الوضع مئات آلاف البريطانيين بفقدان مساكنهم، نتيجة تعثرهم في سداد أقساط الرهن.

إضرابات واحتجاجات عمالية

تجرّ الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بريطانيا، البلاد إلى أزمات احتجاجية تقود طليعتها النقابات العمالية في قطاعات مختلفة، دخلت أو أعلنت دخولها في إضرابات مطالبة بتحسين ظروف العمل والزيادة في الأجور.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن عمال الصحة في بريطانيا أكبر إضراب على الإطلاق. وشارك العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة منذ أواخر 2022، لكن سرعان ما توحدوا في إضراب واسع ضمّ مئات الآلاف منهم، مطالبين بزيادة الأجور لتتناسب مع أسوأ تضخم تشهده البلاد.

وتتوعد نقابات عمال الصحة بخوض جولة أخرى من الإضرابات في يوليو/تموز الجاري، مع فشل الحكومة في إقناع العمال بوقف الاحتجاجات. فيما تتوقع أماندا بريتشارد، رئيسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، تسبُّب الإضراب في "اضطراب كبير" بالخدمات الصحية، يزداد سوءاً في الجولة المقبلة من الإضرابات.

في ذات السياق تستعدّ نقابات قطاع التعليم لخوض أكبر إضراب لها منذ عقود، يوم الجمعة 7 يوليو/تموز الجاري، مطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. فيما يأتي هذا الإضراب في وقت يشهد فيه قطاع التعليم في المملكة أزمة شُحّ عمالة حادة، بعد أن أعلنت الحكومة مغادرة زهاء 40 ألف موظف في القطاع مناصبهم مطلع العام الجاري.

ويُتوقع أن يعيش البريطانيون عطلة صيفية مضطربة، بعد إعلان عمال السكة الحديد سلسلة إضرابات جديدة. وبدأت إضراباتهم في يونيو/حزيران 2022، التي تعد أول إضرابات على المستوى الوطني للسكك الحديد منذ ثمانينيّات القرن الماضي في مختلف أنحاء بريطانيا، إثر خلافاتٍ بشأن الأجور والأمن الوظيفي وترتيبات العمل، وتسبّبت في مشكلات لعشرات ملايين مستخدمي القطارات.