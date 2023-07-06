أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الخميس، تقديمها مشروع قانون لنظام عقوبات جديد تُفرَض على إيران، يجري بموجبها منح الحكومة مزيداً من السلطات لمواجهة "أنشطة إيران المعادية والمزعزعة للاستقرار" في المملكة المتحدة أو خارجها.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، في كلمة أمام مجلس العموم، إن الآلية الجديدة ستكون "أول نظام عقوبات جديد جغرافي مستقل بالكامل" أنشأته المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن نص العقوبات المقترح "يشكّل مجموعة أدوات أفضّل عدم استخدامها، ولكن القرار بشأن ما إذا كنت سأفعل ذلك أم لا هو في يد النظام الإيراني نفسه"، بلا مزيد تفاصيل.

ومن المقرر إحالة مشروع القانون لإقراره في البرلمان البريطاني خلال الأشهر المقبلة، كما يتزامن تقديمه مع الإعلان عن عقوبات جديدة استهدفت مسؤولين إيرانيين لهم صلة بانتهاك حقوق الإنسان.

واتهم كليفرلي طهران بـ"محاولة قتل أو خطف أفراد يُنظر إليهم على أنهم أعداء للنظام خارج إيران، بما في ذلك بالمملكة المتحدة".

وقال إنه في الأشهر الـ18 الماضية ردّت بريطانيا على أكثر من "15 تهديداً موثَّقاً" من إيران بقتل أو اختطاف البريطانيين أو المقيمين في المملكة المتحدة.