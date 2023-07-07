سياسة
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لبحث الانضمام إلى الناتو.. اجتماع قريب بين أردوغان ورئيس الوزراء السويدي
أعلن أمين عامّ حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، أنه سيعقد اجتماعاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، خلال قمة الحلف في ليتوانيا، مؤكداً أن ضمّ السويد إلى الناتو يصبّ في المصلحة الأمنية لجميع الدول الحلفاء.
لبحث الانضمام إلى الناتو.. اجتماع قريب بين أردوغان ورئيس الوزراء السويدي
ستولتنبرغ يعلن عقد اجتماع ثلاثي مع أردوغان وكريسترسون الاثنين / صورة: AA
7 يوليو 2023

أعلن أمين عامّ حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ الخميس، أنه سيعقد اجتماعاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الاثنين المقبل.

وقال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الخامس للآلية المشتركة الدائمة بين تركيا وفنلندا والسويد في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنهم اتفقوا على أن ضمّ السويد إلى حلف الناتو يصبّ في المصلحة الأمنية لجميع الدول الحلفاء.

وأضاف ستولتنبرغ أنهم يريدون إتمام عضوية ستوكهولم الكاملة "في أقرب وقت".

وذكر أنه في قمة الحلف المقررة الأسبوع المقبل بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس "سنلتزم مجدداً محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".

وتابع بأنه سيعقد اجتماعاً مع أردوغان وكريسترسون الاثنين المقبل في فيلنيوس "كخطوة تالية ضمن هذه العملية".

وبشأن إدانة ستوكهولم للمرة الأولى مُتَّهَما بجمع إتاوات لـPKK الإرهابي، قال ستولتنبرغ إنها مثال على كيفية ارتباط الجريمة المنظمة في السويد ارتباطاً وثيقاً بالتنظيمات الإرهابية في تركيا.

واستضاف ستولتنبرغ الخميس الاجتماع الخامس للآلية المشتركة الدائمة لبحث انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وحضرته وفود من تركيا وفنلندا والسويد.

جاء ذلك قبل قمة فيلنيوس بليتوانيا لقادة الناتو المقرر انعقادها يومَي 11 و12 يوليو/تموز الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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