كشفت الجزائر الخميس، عن تقديمها مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية بعد العملية العسكرية الإسرائيلية فيها، طبقاً لما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

والاثنين أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها، استمرت نحو 48 ساعة، وأسفرت عن استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة نحو 120 آخرين، فضلاً عن خسائر كبيرة بالبنية التحتية.

وحسبالبيان الجزائري، "قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية، وذلك على أثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية".

وأضاف أن "الاعتداء خلّف عديداً من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العزل وألحق دماراً في البنى التحتية مع تشريد عديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثاً عن ملاجئ آمنة".

وأعرب تبون عن تضامن الجزائر الدائم مع "نضال الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الصهيوني، ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

من جانبه، تَقدَّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببالغ الشكر والتقدير لتبون على قراره منح المساهمة المالية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "عباس أعرب عن تقديره للرئيس تبون وحكومته وشعب الجزائر الشقيق على الدعم السياسي والاقتصادي الذي تواصل الجزائر تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال".