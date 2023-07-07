هدّدَت منصة التواصل الاجتماعي تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضدّ تطبيق ثريدز الذي أطلقته شركة "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لفيسبوك واجتذب أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه.

وقالت وسائل إعلام أمريكية الخميس، إن محامي تويتر أليكس سبيرو، بعث برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ يبلغه فيها هذه الخطوة.

وقال سبيرو في رسالته، إن "تويتر تعتزم تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بصرامة، وتطالب شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية"، وفق ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

واتهم سبيرو ميتا في رسالته بالاستعانة بموظفين سابقين في تويتر "مطّلعين على أسرار تجارية لتويتر أو لا يزال بإمكانهم الوصول إليها وغيرها من المعلومات السرية للغاية".

وتَصدّر ثريدز، الذي أُطلقَ عليه لقب "قاتل تويتر"، التطبيقات المجانية على متجر (آب ستور) الخاص بشركة أبل في بريطانيا والولايات المتحدة الخميس.

ويأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل زوكربيرغ، ومالك تويتر إيلون ماسك الانتقادات لأشهر، بل وأبديا استعدادهما لخوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيغاس.

وبرز منافسون كثيرون لتويتر بعد استحواذ ماسك عليه في صفقة قيمتها 44 مليار دولار العام الماضي.

واتخذ ماسك منذ شراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير سلسلة قرارات مثيرة للجدل تسببت في عزوف المستخدمين والمعلنين عن المنصة.

وتضمن آخر تحرك لماسك تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم قراءتها يومياً، حسب قناة الحرة.