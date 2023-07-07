سياسة
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واشنطن: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تجارية في الخليج
أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية بمنطقة الخليج، يُحتمل تورُّطها بأنشطة تهريب، وذلك غداة إعلان أمريكا إحباط محاولتين إيرانيتين لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريتين بالمياه الدولية.
واشنطن: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تجارية في الخليج
البحرية الأمريكية تقول إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية بمنطقة الخليج / صورة: AA
7 يوليو 2023

كشفت البحرية الأمريكية مساء الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية "يُحتمل أن تكون متورطة بأنشطة تهريب" في المياه الدولية بمنطقة الخليج.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية، ومقرّه البحرين، اليوم، ونقلت عنه قناة الحرة المحلية.

وقال البيان: "في 6 يوليو/تموز احتجز الحرس الثوري الإسلامي سفينة تجارية يُحتمل أن تكون متورطة بأنشطة تهريب، في أثناء عبورها الخليج في المياه الدولية".

وتابع: "نشرت القوات البحرية الأمريكية أصولًا بحرية لمراقبة الوضع من كثب"، مضيفاً أنه "بعد تقييم ظروف الحادثة، لم يستدعِ الأمر مزيداً من الاستجابة".

تأتي الحادثة غداة إعلان القوات الأمريكية إحباط محاولتين نفذتهما البحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريتين بالمياه الدولية قبالة سواحل عُمان، مشيرة إلى أنّه في إحدى المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة.

إلا أن طهران قالت الخميس، إن قواتها سعت لاعتراض ناقلة نفط اصطدمت بسفينة إيرانية.

وتأتي هذه الحوادث في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لعقد حوار مع طهران بشأن نقاط خلافية عديدة في مقدمتها الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 الذي وافقت بموجبه إيران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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