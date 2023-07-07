سياسة
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استشهاد شابين جراء اقتحام جيش الاحتلال البلدة القديمة في نابلس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت صباح الجمعة البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
استشهاد شابين جراء اقتحام جيش الاحتلال البلدة القديمة في نابلس
الصحة الفلسطينية: استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في نابلس / صورة: وسائل التواصل / صورة: AA
7 يوليو 2023

استُشهد شابان فلسطينيان وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "شهيدين و3 إصابات حصيلة عدوان الاحتلال على نابلس".

وأوضحت أن الشهيدين هما "خيري محمد سري شاهين (34 عاماً)، وحمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاماً)".

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان، أنه سُمع تبادل لإطلاق النار في البلدة القديمة بنابلس بين قوة خاصة إسرائيلية ومقاومين فلسطينيين.

وأظهرت مشاهد عبر مواقع التواصل آليات عسكرية إسرائيلية تدخل نابلس ضمن تعزيزات عسكرية أرسلها الاحتلال.

يأتي ذلك بعد أقل من يومين من عملية عسكرية واسعة نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، استُشهد فيها 13 فلسطينياً وأُصيبَ أكثر من 140 بينهم 30 بجراح خطيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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