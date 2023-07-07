استُشهد شابان فلسطينيان وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "شهيدين و3 إصابات حصيلة عدوان الاحتلال على نابلس".

وأوضحت أن الشهيدين هما "خيري محمد سري شاهين (34 عاماً)، وحمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاماً)".

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان، أنه سُمع تبادل لإطلاق النار في البلدة القديمة بنابلس بين قوة خاصة إسرائيلية ومقاومين فلسطينيين.

وأظهرت مشاهد عبر مواقع التواصل آليات عسكرية إسرائيلية تدخل نابلس ضمن تعزيزات عسكرية أرسلها الاحتلال.

يأتي ذلك بعد أقل من يومين من عملية عسكرية واسعة نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، استُشهد فيها 13 فلسطينياً وأُصيبَ أكثر من 140 بينهم 30 بجراح خطيرة.