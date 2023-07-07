شهد عام 2023 طفرة في تقنيات الذكاء الصناعي التي باتت متاحة للعامة، وتشترك جميعها في استخدام الخوارزميات لعرض البيانات أو ترتيبها وتصنيفها حسب أولويات الباحث.

وعرّف بعض الخبراء الذكاء الصناعي بأنه "مجموعة المعلومات والتقنيات المرتبطة بقدرة نظام الحوسبة على محاكاة العقل البشري".

في هذا الشأن نستعرض عدداً من تطبيقات وأدوات الذكاء الصناعي التي يمكن الاستفادة منها في تطوير المهارات اليومية سواء المتعلقة منها بالبحث على الإنترنت أو الكتابة والتدقيق، وحتى تلك التي تساعد على خلق نمط حياة صحي.

1- ChatGPT

يُعَدّ "تشات جي بي تي" من أشهر أدوات الذكاء الصناعي التوليدي، وهو تطبيق محادثة باستخدام روبوت "تشات بوت" يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والمناقشة بطريقة تأخذ طابع النقاش الحقيقي التفاعلي.

ويُستخدم التطبيق في مجالات مختلفة، بدءاً من التعليم ووصولاً إلى تقديم النصائح والإرشادات العامة.

2- BARD

يتشابه روبوت الدردشة المدعوم من شركة غوغل "بارد" مع "تشات جي بي تي" باعتبارهما نموذجين لغويين يعملان على توليد المعلومات والبيانات من خلال تقنيات الذكاء الصناعي عبر الدردشة.

ويتيح "بارد" للمستخدمين الحصول على معلومات مبسطة ومرتبة وفقاً لأولوياتهم حول عديد من الموضوعات المختلفة.

ويتميز "بارد" بقدرته على التنبؤ بالموضوعات التي قد يطرحها الباحث، كون البرنامج عبارة عن نتاج سلسلة تجارب من "غوغل" لتطوير فهم محركات البحث لأسئلة مستخدميها.

3- Perplexity AI

ويُعَدّ "بيربليكسيتي" أيضاً محرك بحث محادثة قائماً على الدردشة باستخدام الذكاء الصناعي، إذ يقدّم إجابات لأسئلة المستخدمين عن طريق نماذج لغات البرمجة.

وأشار عدد من التقارير المتخصصة إلى فاعلية هذا المحرك في الاستخدامات العلمية والبحثية.

4- DALL-E

وهو نظام ذكاء صناعي يمكنه إنشاء صور ولوحات واقعية انطلاقاً من عمليات وصف تستخدم اللغات الطبيعية للبشر.

جاء هذا النظام نتيجة لتجارب أشرف عليها مختبر أبحاث الذكاء الصناعي الأمريكي "OpenAI"، وهو الجهة ذاتها التي كشفت عن أداة "تشات جي بي تي".

5- WOMBO Dream

يُعَدّ "وومبو دريم" من أنظمة الذكاء الصناعي سهلة الاستخدام لمختلف الأعمار وذات تكلفة مناسبة في حالة الاشتراك في الخدمات المتطورة مدفوعة الأجر وطويلة المدة.

ويمكن من خلال هذا النظام تحويل النص إلى صورة باستخدام اللغة المكتوبة.

6- Socratic

أحد تطبيقات الذكاء الصناعي التعليمية التي يمكن تنزيلها على الهواتف المحمولة.

ويساعد هذا التطبيق الطلاب على أداء واجباتهم المدرسية من خلال توفير موارد تعليمية متعددة مثل مقاطع الفيديو والأسئلة والإجابات، وروابط الموضوعات وغيرها من المصادر.

7- ELSA

صمم تطبيق "إلسا" خصوصاً لمساعدة مستخدميه على تحسين نطق اللغة الإنجليزية من خلال تقنيات الذكاء الصناعي.

وتعتمد تقنية هذا التطبيق على البيانات الصوتية للأشخاص الذين يتحدثون الإنجليزية بلهجات مختلفة.

8- Fooducate

صُمّم تطبيق "فووديوكيت" لمساعدة مستخدميه على نقص الوزن أو الحفاظ عليه.

ويوفر التطبيق من خلال بيانات ومعلومات معتمدة على تقنيات الذكاء الصناعي، طرق العثور على الأطعمة الأكثر صحة وفهم مكوناتها، مع تقديم معلومات مفصلة وحديثة عن طرق التغذية المناسبة.

وتحدد خوارزميات الذكاء الصناعي من خلال المسح الضوئي العناصر الغذائية التي يحتاج إليها المستخدم، إضافة إلى أنواع الأطعمة المناسبة والقيم الغذائية المطلوبة.