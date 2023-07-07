عشرة أيام وأكثر مضت ولا تزال حالة التوتر تسيطر على المشهد داخل موسكو منذ إعلان قوات فاغنر التمرّد على الجيش الروسي ثم التراجع عنه لاحقاً.

ورغم انسحاب قوات فاغنر، بفضل وساطة رئيس بيلاروسيا، فإنّ أسئلةً عديدةً طُرحَت حول مصير هذه القوات، وخاصةً أنّ بوتين وصف ما فعلته بـ"الخيانة".

دور واسع

ويزيد تشعّب وحضور فاغنر في عدّة دول بالشرق الأوسط تعقيد الأزمة، فدور قوات فاغنر ليس بالقليل في سوريا وليبيا ودول إفريقية مختلفة، إذ لعبت دوراً مهماً في تحريك الأحداث لمصلحة السياسة الروسية في وقت ما.

لقد أُثيرت تساؤلات حول مستقبل العقود المبرَمة بين فاغنر ومن يستخدمهم في الدول المشار إليها في الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تشهد توتراً عسكرياً وسياسياً، وهل يمكن أن تتحرك فاغنر بشكلٍ منفردٍ لمن يدفع من دون الانتماء إلى أهدافٍ سياسية معينة؟

يشار إلى أنّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إنّ مستقبل العقود الموَقّعة بين عددٍ من الدول الإفريقية ومجموعة فاغنر العسكرية الخاصّة الروسية "مسألة تخصّ الحكومات التي أبرمت مثل هذه الاتفاقات".

وصرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ روسيا لا علاقة لها بـ"عقود فاغنر" مع دول إفريقية وغيرها، موضّحاً أنّ فاغنر "جماعة خاصة ليس لها علاقة بروسيا".

فجوات الصراع

يقول المفكّر عبد المنعم سعيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّه ما زالت هناك "فجوات سوداء" بشأن الصراع بين فاغنر وروسيا، ومن الصعب التنبّؤ بمردود توتر العلاقات بين بوتين وفاغنر على منطقة الشرق الأوسط.

ويضيف لـTRT عربي، أنّ الأمر ما زال مبكراً لمعرفة ما حدث بالضبط بين الجانبين وأسبابه، وذلك لتقييم نتائجه، سواء على الداخل الروسي أم على بعض مناطق الشرق الأوسط المأهولة بالتوتر أصلاً.

ويلفت سعيد إلى أنّ اقتراب قوات فاغنر خلال يومَي التمرّد من موسكو من دون اعتراض أو مقاومة "أمر يحتاج إلى تفسير".

ويستطرد بالقول: إنّ سبب الخلاف بين فاغنر والقيادة الروسية "غير معروف بشكل دقيق حتى اللحظة"، متسائلاً: "هل مثلاً ترغب فاغنر في تغيير قيادات عسكرية روسية، أم إنّ خلافها مع بوتين شخصيٌّ؟".

ويشير رئيس مركز الأهرام إلى ضرورة الانتباه إلى مطالب رجل فاغنر الأول بإقالة وزير الدفاع في بادئ الأمر، ثم تصعيد خطابِه حتى طال بوتين، مبيّناً أنّ فاغنر تتلقى دعماً مالياً من روسيا، وبالتالي هناك احتمالية أن "تلعب فاغنر عسكرياً لمصلحة مَن يدفع، إذا ما تخلّت روسيا عن الدفع لها".

ويرى سعيد أنّ "عدم انضمام عناصر من فاغنر إلى قوات الجيش الروسي النظامي، رغم مطالبة روسيا بذلك، قد يزيد الأمر غموضاً حول الإجراءات التي ستتخذها روسيا بشأن هذه القوات".

وحسب تقارير صحفية، فقد ظهرت فاغنر منذ إنشائها في دول عدّة بالشرق الأوسط، ولها نحو 5 آلاف من المقاتلين الموزّعين في أنحاء مختلفة من إفريقيا، منها ليبيا ومالي، وإفريقيا الوسطى لدعم الحكومة ضدّ المتمردين، والسودان لدعم قوات "الدعم السريع".

مستقبل فاغنر

وأكّد مدير تحرير مجلة "آفاق سياسية" الدكتور هاني سليمان، أنّ "هناك حالة تشوُّش في الرؤية حول نشاط فاغنر في منطقة الشرق الأوسط"، موضّحاً أنّ روسيا استخدمت فاغنر "بديلاً عن القوات النظامية في المواقف والأماكن التي لا تسمح لها بالتدخل العسكري المباشر بسبب القوانين الدولية"، وبالتالي هي ذراع لروسيا تقوّي سياستها في بلدان الشرق الأوسط أو غيرها في إفريقيا.

وفي حديثه لـTRT عربي، طرح سليمان ثلاثة سيناريوهات لمستقبل فاغنر في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، السيناريو الأول إعادة هيكلتها، ما قد يؤدي إلى عمليات قتالية وصراعات في أماكن وجود مقاتليها؛ بسبب الخلاف على الهيكلة.

وتابع القول: "السيناريو الثاني قد يؤدي إلى مزيدٍ من التوتر، وهو انفصال فاغنر عن روسيا، ما يجعلها تتحرك منفردة، وبالتالي ينعكس ذلك على تخبّط رؤيتها في مناطق الصراع، فقد يكون ولاؤها في هذه الحالة للدولة التي قد تحلّ محلّ روسيا كممول".

أما السيناريو الثالث، فهو ضمّ عناصرها إلى الجيش الروسي، وهذا يتطلب بُعداً زمنياً قد ترفضه فاغنر؛ لأنه يؤدي إلى تفكّك قواتها، وفق رأي سليمان.

بدوره أشار خبير الشؤون الدولية أسامة الدليل إلى تصريح وزارة الدفاع الروسية، بأنّ الدول الإفريقية وغيرها من الدول التي تتعامل مع فاغنر "تتعامل بموجب عقدٍ بين الطرفين لا علاقة لروسيا به".

ويلفت في حديثه مع TRT عربي، إلى وجود عناصر فاغنر في "ليبيا وسوريا والسودان وتشاد وإفريقيا الوسطى ومالي، من خلال تعاقدات بين هذه الدول وفاغنر بشكل مباشر وليس لوزارة الدفاع الروسية شأن في ذلك".

ويضيف الدليل، أنّ وضع فاغنر في هذه الدول "لن يتأثر بتوتر العلاقات بين فاغنر والقيادة الروسية"، موضحاً أنّ انتقال مقرّها من الاتحاد الروسي إلى بيلاروسيا يجعلها متماسكة وقوتها قائمة، إذ لم تُحلّ أو يُقضَ عليها.

ويلفت خبير الشؤون الدولية إلى أنّ هناك وجهتَي نظر بشأن تمرّد فاغنر، الأولى ترى أنّ هناك تمرداً حقيقياً وقع من فاغنر ضدّ القيادة الروسية.

أمّا الأخرى، فترى أنّ هذا التمرّد "فخ" وقع فيه الغرب؛ لأنّه جعل فاغنر بوجودها في بيلاروسيا أكثر قرباً من دول البلطيق الثلاث (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)، التابعة لحلف الناتو، وكذلك أكثر قرباً من أوكرانيا، محلّ الصراع الرئيسي لروسيا حالياً مع أوروبا وأمريكا.