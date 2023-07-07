سياسة
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وزيرة المالية الأمريكية من بكين: فكّ الارتباط مع الصين مستحيل عملياً
أكدت وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين، أن فك الارتباط مع الصين مستحيل عملياً. جاء ذلك خلال اجتماعها بشركات أمريكية لها أنشطة في الصين، بعد لقائها مسؤولاً اقتصادياً صينياً سابقاً.
وزيرة المالية الأمريكية من بكين: فكّ الارتباط مع الصين مستحيل عملياً
يلين تحثّ الصين على تبنّي إصلاحات للسوق / صورة: AP
7 يوليو 2023

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الجمعة، إن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم "مستحيل عملياً".

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين استهلت زيارتها لبكين التي تستغرق أربعة أيام، بالدعوة إلى إجراء إصلاحات للسوق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ونوهت بأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيقاومون ما وصفته بـ"ممارسات اقتصادية غير عادلة" للصين.

وأدلت يلين بهذه التصريحات في اجتماع مع شركات أمريكية لها أنشطة في الصين بعد اجتماع أجرته في الصباح مع كبير مسؤولي الاقتصاد في الصين سابقاً ليو خه، المقرب من الرئيس شي جين بينغ. ومن المقرر أن تلتقي في وقت لاحق رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.

تأتي زيارة يلين قبل اجتماع محتمَل بين بايدن وشي في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي في سبتمبر/أيلول أو في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني في سان فرانسيسكو.

وقالت يلين إنها تزور الصين لتعزيز التواصل والعمل من أجل "علاقة مستقرة وبناءة" بين البلدين، فيما أوضحت أن واشنطن ستعمل على حماية مصالح أمنها القومي وحقوق الإنسان.

كما عبّرَت عن قلقها بشأن ضوابط التصدير الجديدة التي تفرضها الصين على الجاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان مهمان يُستخدمان في تقنيات مثل أشباه الموصلات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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