سياسة
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إصابة جندي إسرائيلي إثر اقتحام قوات الاحتلال قرية بالضفة الغربية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده شمالي الضفة الغربية خلال ساعات الليل، في أثناء تفتيش منزل منفّذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كيدوميم في قرية قبيا.
إصابة جندي إسرائيلي إثر اقتحام قوات الاحتلال قرية بالضفة الغربية
إصابة جندي إسرائيلي شمالي الضفة الغربية / صورة: AA
7 يوليو 2023

أصيب جندي إسرائيلي خلال ساعات الليل في أثناء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية قبيا شمالي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "جنوداً من الجيش فتّشوا منزل منفّذ عملية إطلاق النار الخميس، قرب مستوطنة كيدوميم في قرية قبيا، التي أدت الى مقتل جندي قبل مقتل المنفّذ".

وأضاف: "خلال العملية أُطلقَت الألعاب النارية وأُلقيَت الحجارة على القوة التي ردّت بنيران روجر ورُصدَت إصابات".

وتابع: "أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نتيجة إلقاء الحجارة ونُقل إلى المستشفى للعلاج".

من جهة ثانية، التقى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، قادة المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي التقى مساء أمس (الخميس) رؤساء السلطات المحلية (المستوطنات) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأضاف: "تحدث المشاركون خلال اللقاء عن الأحداث الأخيرة في الضفة وعمليات إطلاق النار والعملية العسكرية في جنين وأحداث الإجرام القومي والتصريحات ضد قادة الجيش وقضايا أخرى".

و"أحداث الإجرام القومي" هو المصطلح الذي يطلقه الجيش على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أن هاليفي دعا إلى "تعزيز التنسيق" بين الجيش والمستوطنات.

وقال إن "رئيس الأركان أكد أن الجيش مسؤول عن الأمن والقانون في المنطقة، ويتطلع إلى شراكة في الحفاظ على القانون".

وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً ملحوظاً في هجمات المستوطنين ضدّ فلسطينيين في الضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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