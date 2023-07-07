سياسة
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بسبب السجون.. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُدين فرنسا وتلزمها دفع تعويض
بعد ثلاث سنوات من إصدار قرار ضد الاكتظاظ في سجونها، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فرنسا بسبب “ظروف الاحتجاز بعدما فاز 3 سجناء سابقين بقضيتهم التي رفعوها ضد السلطات الفرنسية، مُلزِمة باريس دفع مبلغ قدره 50 ألف دولار أمريكي للمدّعين.
بسبب السجون.. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُدين فرنسا وتلزمها دفع تعويض
  محكمة أوروبية تُدين فرنسا على خلفية اكتظاظ السجون / صورة: AA
7 يوليو 2023

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات الفرنسية لاحتجازها أعداداً كبيرة من السجناء تتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وألزمتها دفع مبلغ قدره 50 ألف دولار أمريكي للمدّعين.

جاء ذلك في قرار صدر الخميس، ويمثّل فوز ثلاثة سجناء سابقين بقضيتهم التي رفعوها ضد السلطات الفرنسية على خلفية الاكتظاظ المفرط في السجون.

وكان السجناء الثلاثة يقضون عقوبتهم في سجن "فريسنس" جنوبي العاصمة باريس، في الفترة بين 2016 و2019.

وقالت المحكمة في نص قرارها إنها وجدت أن احتجاز السجناء الثلاثة -اثنان منهم فرنسيان- في سجن بنسبة إشغال بلغت 197 بالمئة عام 2019، "ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وتنص المادة الأولى من تلك الاتفاقية على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص للمعاملة اللا إنسانية والمهينة"، فيما تنصّ الثانية على أن "كل فرد تُنتهك حقوقه وحرياته حتى من السلطات الرسمية، لديه حقّ اللجوء إلى الجهات التي يمكنها تقديم الحماية له".

يُذكر أنه في عام 2020 أصدرت المحكمة ذاتها حكماً ضد فرنسا، على خلفية قضية مماثلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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