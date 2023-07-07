قال متحدث باسم الحكومة العراقية لرويترز اليوم الجمعة، إن الحكومة فتحت تحقيقاً في اختفاء المواطنة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في بغداد في مارس/آذار.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الأربعاء، أن تسوركوف فُقدت بعد ذهابها إلى العراق لأغراض بحثية مُوفَدةً من جامعة برينستون.

وقال المكتب إن كتائب حزب الله الشيعية المدعومة من إيران تحتجزها في العراق.

وذكر البيان أن "إليزابيث تسوركوف ما زالت على قيد الحياة، ونعتبر العراق مسؤولاً عن مصيرها وسلامتها"، مضيفاً أن الأجهزة المعنية في إسرائيل تتعامل مع الوضع.

وقال المتحدث العراقي إن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق وليس لديها تعليق آخر. ولم يتسنَّ الوصول إلى المتحدث باسم كتائب حزب الله.

وحسب قناة "كان" (رسمية) فإن "تسوركوف مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي معروفة كباحثة في الشؤون السورية ومعلقة على شؤون الحرب الأهلية التي اندلعت هناك عام 2011، ودخلت بجواز سفرها الروسي".

وأضافت القناة أن "موقع Cardle الإلكتروني سبق وتحدث عن باحثة إسرائيلية اختفت في مارس الماضي في بغداد خلال زيارة أجرتها للعراق، وحالياً لا يُعرف مكان وجودها".

وأردفت بأن الموقع "نقل شائعات عن اختفائها خلال زيارة لمدينة البصرة جنوبي العراق، إلا أنه حسب المعلومات التي وصلت إليه، اختُطِفت من منزل في حي الكرادة ببغداد في 26 مارس/آذار".

ونقلت عن "مسؤولين أمنيين عراقيين رفيعي المستوى" قولهم للموقع إن "خاطفي تسوركوف كانوا يرتدون الزي الرسمي لأجهزة الأمن العراقية".

وزادت القناة بأن "تسوركوف وصلت إلى إقليم شمال العراق أولاً، قبل توجهها إلى بغداد، لكن السفارة الروسية في العاصمة العراقية قالت للموقع إنها لا تملك أي معلومات تتعلق بالباحثة، لا فيما يتعلق بجنسيتها ولا بما حدث لها في العراق".