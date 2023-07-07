سياسة
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أكثر من 70 منظمة أمريكية تطالب بايدن باتخاذ إجراءات ضدّ إسرائيل
حثّ أكثر من 70 منظمة أمريكية الرئيس جو بايدن على اتخاذ إجراءات فورية ضد الاحتلال الإسرائيلي، تطبيقاً لقانون "ليهي" الداعي إلى حظر استخدام أموال المساعدات الأمريكية في الهجمات ضد الفلسطينيين.
أكثر من 70 منظمة أمريكية تطالب بايدن باتخاذ إجراءات ضدّ إسرائيل
الرئيس الأمريكي جو بايدن / صورة: Reuters
7 يوليو 2023

دعت 72 منظمة في الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنطوني بلينكن، إلى اتخاذ إجراءات "فورية" ردّاً على الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة ضد القرى والبلدات الفلسطينية.

جاء ذلك في رسالة لكل من الديمقراطيين العرب الأمريكيين في تكساس، والاتحاد الأمريكي لرام الله، والمنظمات الفلسطينية الأمريكية، وغيرها من المنظمات المحلية.

وأرسلت المنظمات رسالتها الأربعاء، وتضمنت إدانة للهجمات الإسرائيلية على بلدتَي اللبن الشرقية وترمسعيا الفلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت: "نحثّ إدارتكم بشدة على اتخاذ إجراء حاسم من خلال تحميل إسرائيل المسؤولية وإنفاذ قانون ليهي، وضمان عدم استخدام دولار واحد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل لأغراض مثل الاحتجاز العسكري للأطفال الفلسطينيين، وهدم منازل الفلسطينيين، أو ضم الأراضي الفلسطينية".

ويجرّم قانون "ليهي" تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لوحدات عسكرية أجنبية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

في السياق نفسه طالبت المنظمات في رسالتها بـ"عقد اجتماع سريع للاستجابة للأزمات، مع المنظمات الأمريكية والمحلية المعنية لمناقشة هذه القضايا الملحَّة".

وأفادت بأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة سببت تدمير الممتلكات بما في ذلك الإحراق العمد وإلقاء الحجارة، مما أوقع أضراراً بالسيارات والمنازل والشركات.

كما أوضحت الرسالة أن عديداً من الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء "أصيبوا في هجمات بالرصاص نفّذها مستوطنون أو جنود إسرائيليون".

وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ من "الفشل الجسيم" للسلطات الإسرائيلية في حماية أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ورصدت الرسالة مقتل أكثر من 163 فلسطينياً بينهم 27 طفلاً على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين خلال العام الجاري، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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