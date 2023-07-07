سياسة
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مصادر إعلامية: جيش الاحتلال استخدم مُسيّرات انتحارية في جنين
وفقاً لمصادر إعلامية إسرائيلية استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة أنظمة طائرات انتحارية بلا طيّار في عملياته بمدينة ومخيم جنين.
مصادر إعلامية: جيش الاحتلال استخدم مُسيّرات انتحارية في جنين
نظام SPIKE FireFly / Others
7 يوليو 2023

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم في عملياته الأخيرة طائرات انتحارية بلا طيار للمرة الأولى في مدن الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال استخدم منظومات "SPIKE FireFly" الانتحارية في عملياته العسكرية بالمدينة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة في مدينة جنين ومخيمها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، دفع فيها عدداً من كتائب النخبة وسلاح الجو بالإضافة إلى التوظيف الكبير للطائرات بدون طيار.

وذكرت الصحيفة أن شركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة الإسرائيلية تصنع هذا النوع من المنظومات.

وأضافت: "رغم أن وزارة الدفاع قدمت طلباً لنظام SPIKE FireFly في عام 2020، فقد كان في تسليمه تأخير، وزُودت وحدات كوماندوز الجيش الإسرائيلي به فقط العام الماضي".

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينياً وأصاب عشرات خلال عملياته في جنين، فيما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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