توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين الجمعة إلى حزمة بقيمة 500 مليون يورو (544 مليون دولار) لدعم خطوط إنتاج الذخائر.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي التابع للاتحاد في بيان صحفي، التوصل إلى "اتفاق مؤقت" بشأن قانون دعم إنتاج الذخيرة مع مفاوضي البرلمان الأوروبي، والمقترح منذ أبريل/نيسان الماضي.

ومن المقرر أن يساعد مشروع القانون الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في أبريل، دول الاتحاد على إعادة تخزين ترساناتها ومواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.

يذكر أن من المتوقع أن توافق الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي وعواصم الاتحاد الأوروبي رسمياً على الصفقة في وقت قريب.

ويعاني عدد من الدول الأوروبية من أزمة واضحة في انتاج وتوريد الذخائر والصواريخ بخاصة مع الطلب الواسع عليها من الجيوش الغربية والجيش الأوكراني.