أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة "استشهاد مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي" إثر مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة في قرية أم صفا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "استشهاد المواطن الفلسطيني" جاء بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليه وإصابه في منطقة الصدر.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في القرية، خلال تفريق مسيرة منددة بالاستيطان.

وكان المجلس المحلي بالقرية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المحلية دعت إلى المشاركة بصلاة الجمعة وسط القرية "رفضاً لمحاولة قطعان المستوطنين الاستيلاء على أراضي القرية ومنع أهالي القرية الذهاب إلى أراضيهم".

وتشهد عدة مناطق في الضفة فاعليات ومسيرات أسبوعية رافضة الاستيطان، غالباً تنتهي بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريقهم.