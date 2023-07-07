سياسة
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هاتفياً.. فيدان ونظيره الهولندي يبحثان العلاقات الثنائية وتوسيع الناتو
تباحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الهولندي هاتفياً في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع الناتو، كما التقى فيدان زعيم تتار القرم في مدينة إسطنبول.
هاتفياً.. فيدان ونظيره الهولندي يبحثان العلاقات الثنائية وتوسيع الناتو
وزير الخارجية هاكان فيدان / Others
7 يوليو 2023

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة مع نظيره الهولندي فوبكه هوكسترا العلاقات الثنائية وتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك باتصال هاتفي بين الوزيرين، هنأ فيه هوكسترا فيدان بتوليه منصبه بالحكومة الجديدة مطلع يونيو/حزيران الماضي، وفق تغريدة للخارجية التركية.

فيما أعرب هوكسترا عن سروره بالتحدث مع فيدان، وقال: "تباحثنا حول روابطنا الثنائية القوية والوضع في تركيا بعد الزلزال المدمر (6 فبراير/شباط الماضي)".

وأضاف: "كما أكدنا مجدداً بصفتنا شركاء في الناتو التزامنا السلامة والأمن وناقشنا توسيع الحلف".

وفي سياق آخر، أفادت وزارة الخارجية التركية على تويتر بأن الوزير فيدان التقى زعيم تتار القرم، النائب بالبرلمان الأوكراني، مصطفى عبد الجميل قرم أوغلو في إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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