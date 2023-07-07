أعلنت السلطات الهولندية، أواخر شهر يونيو/حزيران المنصرم، فرضها قيوداً جديدة على صادراتها من معدات الرقائق الإلكترونية نحو الصين. وتدخل هذه الخطوة في إطار الحرب التجارية التي تقودها واشنطن وحلفاؤها على الصناعات التكنولوجية الصينية، في خضم السباق المحموم بين القوتين العالميتين للوصول إلى إنترنت الجيل الخامس.

ولم تصمت الصين إزاء القرار الهولندي، بل ردت هي الأخرى بتقييد صادرات الغاليوم والجرمانيوم نحو أوروبا، وهما معدنان نادران تعد الصين مصدرهما الوحيد للقارة العجوز. فيما تنذر هذه التطورات بنشوب حرب تجارية أوروبية-صينية، كما تعيد الانتباه إلى مأزق الواردات الأوروبية من المعادن النادرة والضرورية لتنفيذ مخططها للانتقال الطاقي.

ضربة هولندية لصناعة الرقائق الصينية

وفي خضم إعلانها القيود الجديدة على صادراتها معدات الرقائق الإلكترونية، قالت وزيرة التجارة الهولندية ليسجي شرينيماخر، بأن هذا الخطوة "اتخذنا هذه الخطوة لصالح أمننا القومي". مضيفة أن هذه المعدات موضوع القيود، قد يكون لها تطبيقات عسكرية.

وكانت الحكومة الهولندية، شهر مارس/آذار الماضي، أصدرت قانوناً يمنع تصدير معدات إنتاج الرقائق الإلكترونية دون ترخيص. وكانت شركة "ASLM" الهولندية، أكبر مزود في العالم لهذه المعدات، كشفت أن القيود الجديدة تشمل كلاً من أنظمة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطورة وأدوات إنتاج ترسيب الطبقة الذرية (ALD)، وهما عمليتان أساسيتان في صناعة الرقائق الإلكترونية.

ولم تذكر وزيرة التجارة الهولندية، في إعلانها الأخير، إن كانت هذه القيود تستهدف الصين بالتحديد، لكنها طمأنت بأن عدداً "محدوداً للغاية" من الشركات ونماذج المنتجات سيتأثر بفعل قرار بلادها.

غير أن هذه الخطوة الهولندية أثارت امتعاض السلطات الصينية، وهو ما أعرب عنه متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، يوم السبت، قائلاً بأن الصين حثت هولندا على عدم إساءة استخدام تدابير الرقابة على الصادرات فيما يتعلق بمنتجات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.

وأضاف المتحدث بأن البلدَين يتواصلان بشكل متكرر وعلى مستويات مختلفة بشأن هذا الموضوع، لكن الجانب الهولندي ما زال يُدرج معدات أشباه الموصلات ذات الصلة في القيود الجديدة، والتي أعربت الصين عن استيائها منها. خاتماً حديثه بحث الجانب الهولندي على حماية المصالح المشتركة للشركات الصينية والهولندية بجدية، كما الحفاظ على استقرار السلاسل العالمية لصناعة أشباه الموصلات.

بكين تشد حبل المعادن النادرة

لم يقتصر رد بكين على القيود الهولندية على الخطابة والتعبير عن امتعاضها، بل اختارت الإجابة عملياً بقرارها هي الأخرى فرض قيود على صادرات الغاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان نادران تستحوذ الصين على ما يفوق 68% من الإنتاج العالمي للجرمانيوم و98% للغاليوم.

وقالت الصين الاثنين إنها ستفرض قيوداً على تصدير بعض منتجات الغاليوم والجرمانيوم، اعتباراً من الأول من أغسطس/آب، لحماية مصالح الأمن القومي.

وبموجب القيود الجديدة، سيتعين على مصدري الغاليوم والجرمانيوم التقدم بطلب للحصول على تراخيص من وزارة التجارة الصينية، للسماح لهم ببدء أو مواصلة عملية التصدير إلى خارج البلاد. كما سيُطلب منهم الإبلاغ عن توضيح تفاصيل المشترين في الخارج وطلباتهم إلى السلطات الصينية.

ويستخدم كل من الغاليوم والجرمانيوم في رقائق الكمبيوتر عالية السرعة، وتكنولوجيات قطاعات الدفاع والطاقة المتجددة. ويعتبر كلا المعدنين "حرجين" و "استراتيجيين" وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنهما يستوردان على مصدر على أهميتهما الكبيرة للصناعات الأوروبية.

هل نشهد حرباً تجارية بين أوروبا والصين؟

يدخل القرار الهولندي الأخير ضمن الحرب التجارية التي تشنها واشنطن وحلفاؤها على الصناعات التكنولوجية الصينية، منذ فترة رئاسة الجمهوري دونالد ترامب. واستمرت إدارة الرئيس جو بايدن على نفس النهج، إذ سن في عام 2022 قيوداً صارمة تحد من وصول شركات الذكاء الصناعي الصينية إلى التكنولوجيا الأمريكية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، نشرت تقارير صحفية، أن واشنطن تمارس ضغوطاً كبيرة على الشركات الهولندية لمنعها بيع معدات متطورة لصناعة الرقائق الإلكترونية لشركة صينية.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بسرقة الملكية الفكرية من الشركات الأمريكية والغربية، وتسعى لكبح استيلاء الصين السريع على سوق الإنترنت من الجيل الخامس، إذ تملك شركة هواوي معظم براءات اختراع "5G" وتواجه جهوداً أمريكية منسقة لمنع توسعها.

بالمقابل، تعد هذه المرة الأولى التي ردت فيها الصين على الحرب التجارية الغربية، برد فعل عملي من شأنه أن يمثل ضربة قصوى لأوروبا، بشد حبل المعادن النادرة في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى تنفيذ مخططه للانتقال الطاقي.

ووفق الثلاثين عنصراً التي تحددها المفوضية الأوروبية عناصر ضرورية لتصنيع السيارات الكهربائية، تُستورد 19 منها من الصين. وبشكل عام، تستورد أوروبا نحو 98% من المعادن النادرة من الصين، وهو ما يطرح في الأوساط السياسية بالاتحاد هواجس استراتيجية قوية.

ويرجح مراقبون تحول النزاع الحالي إلى حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين. وهو ما أكده نائب رئيس البرلمان الأوروبي نيكولا بير، بقوله: "إن قرار الصين بشأن تصدير الغاليوم والجرمانيوم، يظهر بوضوح أن الحزب الشيوعي (الصيني) سوف يرتدي قفازات الملاكمة الاقتصادية ضد أوروبا عاجلاً لا آجلاً".