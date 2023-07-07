قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "أوكرانيا تستحق بلا شك عضوية حلف شمال الأطلسي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإسطنبول، الجمعة، عقب لقاء ثنائي وآخر بين الوفود.

وشدد أردوغان على أن تركيا تعد أكثر بلد يبذل جهوداً لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية عبر المفاوضات وفقاً لأسس القانون الدولي.

وتعهد أردوغان بتقديم تركيا جميع أشكال الدعم لأوكرانيا من أجل نهوضها مجدداً.

وتمنى الرئيس التركي تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود المقرر انتهاؤها في 17 يوليو/ تموز الجاري.

وقال: "ننتظر على الأقل تمديد اتفاقية ممر الحبوب 3 أشهر بدلاً من شهرين".

وكشف أردوغان عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا الشهر المقبل، مضيفاً: "سنحظى خلال ذلك بفرصة بحث تبادل الأسرى (بين روسيا وأوكرانيا) وجهاً لوجه مرة أخرى".

من جانبه أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تريد تنفيذ خطة السلام، وأن تركيا على استعداد لتولي دور القيادة بهذا الصدد.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أنا هنا (في إسطنبول) لأشكر كل من يريد السلام لبلدنا وشعوبنا".

وأعرب عن امتنانه للدعم التركي الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. كما تقدم بالشكر لنظيره التركي على دعمه اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود.