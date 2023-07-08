شدد مارتن غريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على دور تركيا "المؤثر" بخصوص اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود التي تنتهي في 17 يوليو/تموز الحالي.

وقال غريفيث في تصريحات صحفية من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة: "آمل أن يتوجه الجميع إلى تركيا بخصوص هذا الأمر، ونتحدث مع أنقرة بهذا الصدد مرتين أو ثلاثاً في الأسبوع".

وأكد أن تركيا "مدافع كبير ومؤثر ولاعب دبلوماسي" بخصوص اتفاقية الحبوب.

وحذّر غريفيث من أن الإخفاق في تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قد تكون له "عواقب وخيمة"، إذ إنها توفر جزءاً كبيراً من احتياجات الحبوب في العالم.

وشدد على أهمية تمديد الاتفاقية لتأمين الغذاء لشعوب إفريقيا، مضيفًا: "لا نريد أن نعيش الوضع نفسه كل 3 أشهُر، فهذا يضر بشكل كبير بالثقة التجارية، وله تأثير ضار في أسعار الأغذية".

بدوره، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة استمرار الاتفاقية لضمان الأمن الغذائي العالمي.

وقال فرحان حق نائب متحدث الأمم المتحدة إن غوتيريش يشدد على ضرورة تطبيق الاتفاقية بشكل كامل وجعلها مستدامة للأسباب نفسها.

ولفت إلى أن غوتيريش وفريقه عازمون على تحقيق تقدم في ما يخص تمديد الاتفاقية، وأنهم يواصلون الاتصال بالأطراف المعنية بهذا الشأن.

وأردف أن غوتيريش يوجِّه دعوة إلى كل الجهات المعنية لمنح الأمن الغذائي العالمي الأولوية.

وفي يوليو/تموز 2022 وقَّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية التي توقفت مؤقتاً بعد الحرب الروسية، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي جرى تمديد العمل بها عدة مرات بتصدير الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا، وفي 18 مايو/أيار الماضي جرى تمديدها 60 يوماً إضافية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ألمح مسؤولون روس إلى أنهم قد يعرقلون تمديد الاتفاقية، واشتكوا من عدم تنفيذ أجزاء منها للسماح بالصادرات الروسية.