سياسة
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الأمم المتحدة تحثّ على زيادة تمويل الفلسطينيين بعد عملية الاحتلال في جنين
حثّت الأمم المتحدة الدول الأعضاء على زيادة تمويلها لأكثر من مليونَي فلسطيني، حيث تقيّم الاحتياجات العاجلة بعد عملية الاحتلال مؤخراً في مدينة جنين. وعقد المجلس المكون من 15 عضواً مشاورات صباح الجمعة لبحث العملية الإسرائيلية الدامية في جنين.
الأمم المتحدة تحثّ على زيادة تمويل الفلسطينيين بعد عملية الاحتلال في جنين
أسفرت عملية جنين عن استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة / صورة: AA
8 يوليو 2023

حثّت الأمم المتحدة الدول الأعضاء على زيادة تمويلها لأكثر من مليونَي فلسطيني، حيث تقيّم الاحتياجات العاجلة بعد العملية الإسرائيلية مؤخراً في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة: "بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، أصبح المخيم (في جنين) بكامله دون ماء، وبعض السكان بلا مأوى".

وأضاف للصحفيين: "وفقاً لتقديرات شركائنا في المجال الإنساني، فقد أكثر من 100 أسرة اتصالها بنظام الصرف الصحي".

ولفت إلى أن الأمم المتحدة ستعطي الأولوية لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي في الأيام المقبلة بالإضافة إلى توفير المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة والدعم النفسي والاجتماعي، خصوصاً للأطفال.

وتابع المتحدث الأممي أن التخفيف من مخاطر الذخائر غير المنفجرة سيكون أيضا أمراً بالغ الأهمية.

وأكمل: "لدعم هذه الجهود، نحث الدول الأعضاء على زيادة تمويلها للاستجابة الإنسانية".

في غضون ذلك، أطلعت لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مجلس الأمن على الوضع الأخير في جنين.

وعقد المجلس المكون من 15 عضواً، مشاورات، صباح الجمعة، لبحث العملية الإسرائيلية الدامية في جنين.

والاثنين، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شماليّ الضفة الغربية المحتلة واستُخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية بداعي ملاحقة مسلحين.

وأسفرت العملية عن استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة نحو 120 آخرين، بينهم 20 في حالة حرجة.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين، فجر الأربعاء، ليختتم أكبر عملية عسكرية له في المدينة منذ أكثر من 20 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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