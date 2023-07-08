سياسة
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الخلافات بشأن الهجرة تطيح بالحكومة الهولندية
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تقديم استقالة حكومته بعد انهيار الائتلاف الحاكم منذ عام ونصف العام جراء خلافات بين أركانه على الإجراءات اللازمة للحد من الهجرة.
الخلافات بشأن الهجرة تطيح بالحكومة الهولندية
الخلافات بشأن الهجرة تطيح الائتلاف الحكومي في هولندا  / صورة: AA
8 يوليو 2023

قالت وسائل إعلام هولندية، الجمعة، إن الحكومة الائتلافية انهارت بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد.

وذكرت صحيفة "إن إل تايمز" المحلية نقلاً عن مصدر "قريب من المحادثات" (لم تسمّه)، أنه بعد أيام من المناقشات بين الأعضاء الرئيسيين في مجلس الوزراء بقيادة روته، لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق وانهار الائتلاف الحاكم.

وقال روته للصحفيين: "هذا واقع سياسي مؤسف للغاية"، مضيفاً أن الخطوة التالية ستكون الدعوة لانتخابات جديدة.

ويعني الانهيار نهاية الولاية الرابعة لحكومة روته التي نُصّبت في 10 يناير/كانون الثاني 2022.

وإثر انهيار الحكومة المكوّنة من 4 أحزاب، أعلن رئيس الوزراء الهولندي استقالته من منصبه.

ويقود روته حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الذي ينتمي إلى يمين الوسط، وفاز في كل الانتخابات خلال أكثر من عقد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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