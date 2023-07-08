سياسة
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البيت الأبيض يؤكد عدم تعرُّض الأمن القومي للخطر جرّاء حادثة الكوكايين
أكّد البيت الأبيض أن العثور على الكوكايين في داخله لم يعرّض الأمن القومي للخطر، موضحاً أن غرفة الأزمات فيه كانت خالية عندما اكتُشف وجود المسحوق. وأدّت الحادثة إلى إحراج كبير لإدارة بايدن التي تسعى لتجنب الفضائح التي شهدتها ولاية ترمب.
البيت الأبيض يؤكد عدم تعرُّض الأمن القومي للخطر جرّاء حادثة الكوكايين
وجَّه عدد من الشخصيات اليمينية أصابع الاتهام إلى هانتر بايدن نجل الرئيس بسبب ماضيه في الإدمان. / صورة: Reuters
8 يوليو 2023

أكّد البيت الأبيض، الجمعة، أن العثور على الكوكايين في مقر الرئاسة الأمريكية لم يعرض الأمن القومي للخطر، موضحاً أن غرفة الأزمات الشهيرة فيه كانت خالية عندما اكتشف وجود المسحوق.

وعُثر على الكوكايين، الأحد، في الجناح الغربي للبيت الأبيض في منطقة يرتادها زوار عادةً، مما أثار جدلاً سياسياً تحاول السلطة التنفيذية تهدئته منذ أيام.

قال جيك ساليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه عُثر على المخدرات بالقرب من غرفة الأزمات، لكن هذه الغرفة لم تُستخدم "منذ أشهُر بسبب أعمال بناء جارية".

وأضاف أنه "لهذا السبب كان الأشخاص الوحيدون الذين يدخلون إلى غرفة الأزمات ويخرجون منها خلال هذه الفترة عمالاً".

وأدّت الحادثة إلى إحراج كبير لإدارة الرئيس جو بايدن التي تسعى إلى تجنب الفضائح التي شهدتها ولاية الرئيس السابق.

وأكّد ساليفان من جديد أن موظفي البيت الأبيض يخضعون لسياسة صارمة لاختبار المخدرات.

وبعد إعلان اكتشاف الكوكايين، وجَّه عدد من الشخصيات اليمينية أصابع الاتهام إلى هانتر بايدن نجل الرئيس بسبب ماضيه في الإدمان.

وذكرت المتحدثة باسم لرئاسة كارين جان بيار مجدداً الجمعة بأن "عائلة بايدن لم تكن موجودة" عند وقوع الحادثة، واصفة سؤال أحد الصحفيين حول هذا الموضوع بأنه "غير مسؤول إلى حد لا يصدق".

وأكّد جهاز الخدمة السرية -المسؤول عن أمن كبار المسؤولين في الولايات المتحدة- الأربعاء أن المسحوق هو كوكايين بعدما اعتبرت المادة في البداية خطيرة.

لذلك أدّى العثور عليها إلى إخلاء قصير للبيت الأبيض، إذ يجري التعامل مع المساحيق المشبوهة التي يجري تلقيها عبر البريد بانتظام في المباني الرسمية الأمريكية على أنها هجمات كيميائية أو جرثومية محتملة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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