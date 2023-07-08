سياسة
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أوكرانيا والسويد تتصدران جدول أعمال بايدن في قمة الناتو
قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وبقية قادة دول حلف شمال الأطلسي سيناقشون في قمة هذا الأسبوع التي تُعقد في فيلنيوس، الخطوات التي يجب أن تُكملها أوكرانيا والسويد للانضمام إلى الحلف.
أوكرانيا والسويد تتصدران جدول أعمال بايدن في قمة الناتو
  أوكرانيا والسويد تتصدران جدول أعمال بايدن في قمة حلف شمال الأطلسي  / صورة: Reuters
8 يوليو 2023

قال البيت الأبيض، أمس (الجمعة)، إن الرئيس جو بايدن وبقية قادة دول حلف شمال الأطلسي سيناقشون في قمة هذا الأسبوع الخطوات التي يجب أن تُكملها أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، مضيفاً أن هناك إصلاحات إضافية يتعين على كييف القيام بها في الوقت الذي تتصدى فيه للهجوم الروسي.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه لن يجري التصويت على ضم أوكرانيا للحلف خلال القمة التي تُعقد في فيلنيوس، لكنه شجّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على الحضور لمناقشة الأمر.

وأضاف: "قمة حلف شمال الأطلسي ستتعمق في مسألة علاقة الحلف بأوكرانيا فيما يتعلق بمسارها نحو العضوية المستقبلية والشراكة المستمرة القائمة منذ عدة سنوات".

وقال إن أعضاء الحلف سيناقشون ما إذا كانت أوكرانيا قد تجاوزت الحاجة إلى خطة عمل للعضوية.

وأشار سوليفان إلى أن بايدن قال مراراً وتكراراً: "هناك باب مفتوح، هناك طريق لأوكرانيا، وأوكرانيا بحاجة إلى إجراء إصلاحات إضافية"، للتحرك نحو عضوية حلف شمال الأطلسي. وأضاف: "هذا لا يزال صحيحاً اليوم".

وتأمل أوكرانيا في تلقي إشارة واضحة بشأن احتمالات عضويتها في قمة فيلنيوس. وأعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها ستُقدّم لأوكرانيا ذخائر عنقودية لاستخدامها في هجومها المضاد ضد روسيا.

كما تتصدر السويد جدول أعمال بايدن في فيلنيوس.

وقال سوليفان إن السويد ستحصل في نهاية المطاف على عضوية حلف شمال الأطلسي على الرغم من معارضة تركيا.

وأضاف أن بايدن سيناقش موقف السويد مع أردوغان في وقت ما خلال القمة، لكنه لا يعرف صيغة المحادثات.

ويغادر بايدن غداً (الأحد)، متوجها إلى لندن، وهي المحطة الأولى في رحلة تشمل ثلاث دول، وتتعلق بقمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية.، ويختتم الرحلة بزيارة هلسنكي للإشادة بانضمام فنلندا إلى الحلف.

وفي أثناء وجوده في لندن يوم الاثنين، سيلتقي بايدن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ويناقش مبادرات المناخ مع الملك تشارلز في قلعة وندسور بعد عدم حضوره تتويج الملك في مايو/أيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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