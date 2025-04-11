وقال الناطق العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان مصور إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية على هدفين للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة (تل أبيب) بطائرتين من نوع يافا".

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال إنه اعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها من جهة الشرق نحو الأراضي الإسرائيلية.

وفيما لم يحدد جيش الاحتلال مصدر إطلاق المسيرة، قالت القناة "12" العبرية الخاصة إنها أطلقت من اليمن، وتم اعتراضها فوق البحر الميت شرقي البلاد، قبل عبورها الحدود الإسرائيلية.

الناطق العسكري للحوثيين أكد أيضا في بيانه أن "مواجهة العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا لن يمنعنا من الاستمرار في تأدية واجبنا تجاه غزة"، مشددا على أن الحوثيين "مستمرون حتى وقف العدوان عليهم (الفلسطينيين بقطاع غزة) ورفع الحصار عنهم".

وفي السياق، أعلنت "الحوثي" في وقت سابق مساء الجمعة، عن قصف أمريكي جديد استهدف العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، بما في ذلك شبكة اتصالات.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في نبأ مقتضب، بأن "عدوانا أمريكيا استهدف بغارتين مديرية برع في محافظة الحديدة" غرب اليمن.

وفي خبر لاحق، قالت القناة إن "العدوان الأمريكي على مديرية برع استهدف شبكة اتصالات".

كما ذكرت أن الطيران الأمريكي استهدف مساء الجمعة مديرية بني حشيش شرق صنعاء بخمس غارات متتالية، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي بيان لاحق، قالت القناة نفسها إن "عدوانا أمريكيا استهدف مجددا مديرية بني حشيش بـ 3 غارات"، كما أفادت بقصف جوي أمريكي استهدف وادي الأجبار في مديرية سنحان جنوب صنعاء.

وفجر الجمعة، شنت طائرات أمريكية سلسلة غارات متفرقة استهدفت مناطق سكنية وزراعية صنعاء، وفق إعلام حوثي.

فيما أعلنت الجماعة اليمنية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر خلال الساعات الماضية.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي وحتى الخميس، جرى تنفيذ مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 118 مدنيا وإصابة 222 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/ آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.