يُعَدّ الوادي المظلم (Karanlık Kanyon) في ولاية أرزينجان شرق تركيا إحدى أبرز الوجهات السياحية لعشاق الطبيعة والممرات الصخرية الحجرية، ويستضيف سنوياً نحو 70 ألف سائح محلي وأجنبي.

ويستقبل الوادي المظلم، المُدرَج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي المؤقت، سنوياً آلاف الزوار المحليين والأجانب، بفضل طبيعته الخلابة ونظامه البيئي المغلق وبنيته الجغرافية الفريدة.

ويشق الوادي طريق حجري يسير بموازاة المنحدر، ويبلغ طوله 7 كيلومترات، كما يحتوي على 38 نفقاً، موفّراً بذلك للزوار ومحبي المغامرات لحظات لا تُنسى.

الوادي المظلم الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات ويتألف من منحدرات صخرية شديدة الانحدار يبلغ طولها 800 متر على كلا الجانبين، يُعتبر واحداً من أجمل الأخاديد الطبيعية النادرة في العالم، ويتشابه بطبيعته الجغرافية مع وادي غراند كانيون بالولايات المتحدة الأمريكية وأخاديد جبال الألب في أوروبا.

ويشهد الوادي تنظيم فعاليات رياضية مهمة، مثل رياضة التجديف والتزلج على الماء وتسلق الحبال، ما يجعله محط جذب للرياضيين المحليين والأجانب الذين يتوافدون إلى مهرجان كمالية الدولي للثقافة والرياضات الطبيعية.

ويقضي السائحون المحليون والأجانب الوافدون إلى المنطقة وقتاً ممتعاً، خصوصاً مع جولات القوارب التي تُنظَّم في الوادي وتستغرق نحو 40 دقيقة، لمشاهدة شروق الشمس وغروبها في الوادي الذي يبلغ عمقه نحو ألف متر.

وتوفر منطقة الوادي أيضاً موطناً طبيعياً لحيوانات برية مثل الماعز البري والوشق، التي تخضع جميعها لحماية وزارة الزراعة والغابات التركية.