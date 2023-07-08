سياسة
3 دقيقة قراءة
"بشكل نهائي".. واشنطن تدمِّر آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية
أعلنت الولايات المتحدة أنها استكملت تدمير آخر أسلحتها الكيماوية، في خطوة تشكّل بداية تحوّل رئيسية على نطاق عالمي، فيما قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنّ جميع الأسلحة الكيماوية المعلنة في العالم قد "دُمّرت بشكل نهائي".
"بشكل نهائي".. واشنطن تدمِّر آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية
دمرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر من 70 ألف طنّ من أخطر السموم في العالم. / صورة: نيويورك تايمز
8 يوليو 2023

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنّها استكملت تدمير آخر أسلحتها الكيماوية، في خطوة تشكّل بداية تحوّل رئيسية على نطاق عالمي.

وفي أعقاب الإعلان الأمريكي، أكّدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة أنّ كلّ المخزونات المُصرَّح عنها قد "دُمّرت على نحوٍ لا رجوع فيه".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إنّه "منذ أكثر من 30 عاماً، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية".

وأضاف: "اليوم أنا فخور بأن أعلن أنّ الولايات المتحدة دمّرت بأمانٍ الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يُقرّبنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خالٍ من أهوال الأسلحة الكيماوية".

من جهته، اعتبر المدير العام لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس أنّ "إنجاز تدمير كلّ المخزونات المصرّح عنها من الأسلحة الكيماوية يشكّل محطّة مهمّة".

وكان الموقّعون الآخرون لاتفاقيّة حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997 قد سبق لهم أن دمّروا احتياطياتهم، وفق ما أعلن أرياس في مايو/أيار.

وقال أرياس إنّ الولايات المتحدة هي وحدها التي توجّب عليها إنهاء تدمير احتياطياتها، مشيراً إلى أنّ أكثر من "70 ألف طنّ من أخطر السموم في العالم" قد دُمِّرت بإشراف منظّمته.

غاز الخردل والسارين وفي إكس

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان منفصل أنّ الصاروخ إم 55 المزوَّد بمادّة السارين (غاز أعصاب) قد دُمّر الجمعة في موقع بلو غراس التابع للجيش الأمريكي في كنتاكي (وسط شرق الولايات المتحدة).

وخلال عقود، احتفظت الولايات المتحدة بمخزونات من ذخيرة المدفعية والصواريخ التي تحوي غاز الخردل أو غازات أعصاب مثل السارين وفي إكس (VX).

ولقي استخدام هذه الأسلحة تنديداً واسعاً بعدما كان العالم شاهداً على آثارها المروّعة.

لكنّ عدداً من البلدان احتفظ ببرامج أسلحته الكيماوية وطوّرها في السنوات اللاحقة.

وبموجب شروط اتفاقية عام 1997، كان لدى الولايات المتحدة حتى 30 سبتمبر/أيلول لتدمير كل ذخائرها والعوامل الكيماوية لديها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us