أكّدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في اليوم الثاني من زيارتها لبكين، السبت، أن الولايات المتحدة والصين يجب أن تتحاورا "بشكل مباشر" إذا كانت لديهما مخاوف بشأن ممارسات اقتصادية.

وقالت يلين خلال اجتماع مع هي ليفينغ نائب رئيس الوزراء، المسؤول عن الملفات الاقتصادية: "عندما تكون لدينا مخاوف بشأن ممارسات اقتصادية معينة، يجب أن ننقلها بشكل مباشر، وسنفعل ذلك".

وفي شأن آخر، أشارت يلين إلى أنّ التعاون بين الصين والولايات المتحدة ضروري لتمويل مكافحة التغيّر المناخي.

وخلال مشاركتها في طاولة مستديرة بحضور خبراء، قالت يلين: "أعتقد أنّ مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال تمويل مكافحة التغيّر المناخي هي أمر ضروري".

وأضافت: "بصفتنا أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في العالم، وأكبر مستثمرين في الطاقات المتجدّدة، فإنّنا نتحمّل في الوقت نفسه المسؤولية المشتركة والقدرة على قيادة الطريق"، مشدّدةً على مجال رئيسي للتعاون بالنسبة إلى واشنطن على الرغم من العلاقات الثنائية المتوتّرة مع بكين.

وتأتي زيارة يلين بعد أسابيع قليلة من زيارة أجراها وزير الخارجية أنتوني بلينكن وتُجسِّد رغبة إدارة جو بايدن في إعادة الاتصال مع بكين بعد عُزلة شبه كاملة عاشتها الصين خلال ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا.

وعلّقت الصين محادثات المناخ الصيف الماضي احتجاجاً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايوان.

لكن مؤشرات التهدئة بدأت تظهر، إذ أعلن مسؤول أمريكي الجمعة أن المبعوث الأمريكي جون كيري سيزور الصين قريباً لمناقشة التعاون بشأن التغيّر المناخي.